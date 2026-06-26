Başkan Erdoğan Sapanca’da: AK Parti kampı bugün 10.30’da başlıyor
AK Parti’nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Sapanca’da başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 3 günlük kampta son bir yılın muhasebesi yapılacak, ekonomi, savunma, terörle mücadele, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve yeni dönem yol haritası ele alınacak.
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- AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 gün sürecek şekilde başladı.
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kamp alanına geldi.
- Erdoğan yarın saat 10.30'da kampın açılış konuşmasını yapacak ve iç ve dış politikaya ilişkin mesajlar verecek.
- Kampta son bir yılın değerlendirmesi, Türkiye Yüzyılı vizyonu, terörle mücadele ve AK Parti'nin 25. yılına ilişkin hazırlıklar ele alınacak.
- Kamp pazar günü Erdoğan'ın değerlendirme konuşmasıyla sona erecek ve ardından gündem 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'ne kayacak.
AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da kampın yapılacağı otele geldi.Başkan Erdoğan Sapanca'da
Erdoğan, Sapanca'daki kamp alanına eşi Emine Erdoğan ile birlikte ulaştı. Güzergah boyunca AK Parti teşkilatları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Erdoğan'ın makam aracının üzerinde çiçek ve karanfiller olduğu görüldü. Kampın yapıldığı otel çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda vatandaş Erdoğan'ı karşılamak için bölgede bekledi.
3 GÜNLÜK KAMP BAŞLADI
AK Parti'nin 3 gün sürecek kampında, son bir yılın değerlendirmesi yapılacak ve önümüzdeki dönemin yol haritası ele alınacak. Kampta milletvekilleri, parti yöneticileri ve ana kademe temsilcileri bir araya gelecek.
Toplantılarda vatandaşların beklentileri, ekonomi, kalkınma, savunma, toplumsal konular, bölgesel ve küresel gelişmeler gibi çok sayıda başlığın masaya yatırılması bekleniyor.
ERDOĞAN AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK
Başkan Erdoğan'ın kampın açılış konuşmasını bugün saat 10.30'da yapacağı belirtildi. Erdoğan'ın konuşmasında iç ve dış politikaya ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
Açılış konuşmasının ardından Erdoğan'ın adının geçtiği belirtilen yeni bir şarkının da kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.
"TÜRKİYE YÜZYILI" VE AK PARTİ'NİN 25. YILI GÜNDEMDE
Kampta "Türkiye Yüzyılı" vizyonu, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve AK Parti'nin 25. yılına ilişkin hazırlıkların da ele alınacağı bildirildi. Parti kurmaylarının, sahadan gelen talep ve beklentileri değerlendirerek yeni döneme ilişkin yol haritası üzerinde çalışacağı aktarıldı.
KAMP PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK
AK Parti'nin Sapanca kampı, pazar günü Başkan Erdoğan'ın yapacağı değerlendirme konuşmasıyla sona erecek.
Kampın ardından siyasi gündemde gözler, Türkiye'nin 7-8 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'ne çevrilecek.