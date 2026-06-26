Başkan Erdoğan Sapanca’da: AK Parti kampı bugün 10.30’da başlıyor

Kampta son bir yılın değerlendirmesi, Türkiye Yüzyılı vizyonu, terörle mücadele ve AK Parti'nin 25. yılına ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Erdoğan yarın saat 10.30'da kampın açılış konuşmasını yapacak ve iç ve dış politikaya ilişkin mesajlar verecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kamp alanına geldi.

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da kampın yapılacağı otele geldi.

Başkan Erdoğan Sapanca'da

Erdoğan, Sapanca'daki kamp alanına eşi Emine Erdoğan ile birlikte ulaştı. Güzergah boyunca AK Parti teşkilatları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Erdoğan'ın makam aracının üzerinde çiçek ve karanfiller olduğu görüldü. Kampın yapıldığı otel çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda vatandaş Erdoğan'ı karşılamak için bölgede bekledi.