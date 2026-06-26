Fotoğraf Ankara Valiliği'nden servis edilmiştir.

HEYETLERİN KONAKLAMA BÖLGELERİNDE SIKI ÖNLEMLER (YENİMAHALLE VE ÇANKAYA

Zirveye katılacak heyetlerin konaklayacağı adreslerin çevresinde 06 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'den 08 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar birçok mahalle, cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak. Bu süre zarfında belirtilen yerlerde araç park edilmesine izin verilmeyecek, mevcut araçlar kaldırılacak.

Yenimahalle İlçesi: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (350. ve 286. Sokak), Çamlıca Mahallesi (147. ve 145. Sokak, Selçuk Ecza Deposu Anadolu Bulvarı girişi), Macun Mahallesi (173, 171 ve 172. Caddeler) ve Beştepe Mahallesi'ndeki birçok sokak (Yaşam Caddesi, Adalet, Nergiz, 1, 3, 4 ve 5. Sokaklar).

Çankaya İlçesi: Yıldızevler Mahallesi (Kişinev ve Jose Marti Caddeleri, 720 ve 721. Sokaklar), Kavaklıdere Mahallesi (Tahran, Billur, Bülten, Güniz, Arjantin, İran, Polonya Caddeleri ve Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak), Kızılırmak Mahallesi (Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443 ve 1452. Sokaklar), Oğuzlar Mahallesi (1377, 1380 ve 1381. Sokaklar), Söğütözü Mahallesi (2168, 2169, 2170. Sokaklar) ve Üniversiteler Mahallesi (İhtiyaç halinde Bilkent Kampüsü içi, İhsan Doğramacı Bulvarı, 1600 ve 1613. Caddeler).

Konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin geçiş yapacağı ana arterler, sadece konvoy geçişleri esnasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Ancak güvenlik gerekçesiyle bu güzergâhlara da kesinlikle araç park ettirilmeyecek.