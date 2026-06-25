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Adalet Bakanı Akın Gürlek CHP'li Özel’e açtığı davayı kazandı! İstinaf onadı: 150 bin TL tazminat ödeyecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel’e karşı açtığı manevi tazminat davasında verilen karar İstinafta kesinleşti. Buna göre, mahkeme kararı doğrultusunda tahsil edilecek 150 bin TL tazminatın Türk Kızılay’a bağışlanacağı öğrenildi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek CHP'li Özel’e açtığı davayı kazandı! İstinaf onadı: 150 bin TL tazminat ödeyecek
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  • Adalet Bakanı Akın Gürlek'in CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararı onayladı.
  • İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Özel'in 150 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.
  • Dava, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde İstanbul Gaziosmanpaşa'daki mitingde Akın Gürlek'i hedef alan ifadeleri nedeniyle açıldı.
  • Özgür Özel mahkeme kararına itiraz ederek istinaf başvurusu yaptı ancak itirazı reddedildi.
  • Tahsil edilecek tazminat tutarının Akın Gürlek tarafından Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel'e karşı açtığı manevi tazminat davasında verilen karar İstinafta kesinleşti.

Söz konusu dava, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde İstanbul Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirdiği bir mitingde yaptığı konuşmada Akın Gürlek'i hedef alan ifadeleri nedeniyle açıldı.

İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLDÜ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kişilik haklarına yönelik açıklamalar sebebiyle Özgür Özel'e açılan manevi tazminat davası, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Davada karar verildi. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Davada karar verildi. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

150 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda CHP Manisa milletvekili Özgür Özel hakkında 20.11.2025 tarihinde 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Adalet Bakanı Akın GürlekAdalet Bakanı Akın Gürlek

İSTİNAF ONADI

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, mahkeme kararına itiraz ederek istinaf başvurusu yaptı; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Özel'in itirazını reddetti ve kararın icra sürecine taşındığı öğrenildi.

TÜRK KIZILAY'A BAĞIŞLANACAK

Manevi tazminat kapsamda tahsil edilecek tazminatın, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek CHP'li Özel’e açtığı davayı kazandı! İstinaf onadı: 150 bin TL tazminat ödeyecek-4 Adalet Bakanı Akın Gürlek CHP'li Özel’e açtığı davayı kazandı! İstinaf onadı: 150 bin TL tazminat ödeyecek-5 Adalet Bakanı Akın Gürlek CHP'li Özel’e açtığı davayı kazandı! İstinaf onadı: 150 bin TL tazminat ödeyecek-6
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