Adalet Bakanı Akın Gürlek CHP'li Özel’e açtığı davayı kazandı! İstinaf onadı: 150 bin TL tazminat ödeyecek

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Özel'in 150 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Dava, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde İstanbul Gaziosmanpaşa'daki mitingde Akın Gürlek'i hedef alan ifadeleri nedeniyle açıldı.

Özgür Özel mahkeme kararına itiraz ederek istinaf başvurusu yaptı ancak itirazı reddedildi.