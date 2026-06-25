Ankara'da Microsoft 365 Copilot Agent Oluşturma, Antalya'da Büyük Dil Modelleri ile Uygulama Geliştirme ve İstanbul'da Yapay Zeka Destekli Figma Atölyesi düzenlenecek.

BTK Akademi'nin 3 milyondan fazla kullanıcısı, 390'dan fazla çevrim içi eğitim seçeneği ve 195 bin dakikayı aşan eğitim içeriği bulunuyor.

Program kapsamında 21 ilde 25 farklı eğitim düzenlenecek ve yapay zeka, büyük dil modelleri, nesnelerin interneti ve insansız hava araçları konularında uygulamalı eğitimler verilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi Yaz Dönemi Yüz Yüze Eğitim Programları için başvuruların başladığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi Yaz Dönemi Yüz Yüze Eğitim Programları için başvuruların başladığını duyurdu.

Program kapsamında 21 ilde 25 farklı eğitim gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, gençlerin yapay zekâ, büyük dil modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları, nesnelerin interneti ve insansız hava araçları gibi geleceğin teknolojileriyle buluşturulacağını söyledi.

BTK Akademi'nin Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "BTK Akademi, 3 milyondan fazla kullanıcısı, 390'dan fazla çevrim içi eğitim seçeneği ve 195 bin dakikayı aşan eğitim içeriğiyle ülkemizin en büyük yerli ve milli teknoloji eğitim platformlarından biri haline geldi. Dijital okuryazarlıktan ileri teknoloji alanlarına kadar geniş bir yelpazede sunduğu eğitimlerle insan kaynağımızın gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor." dedi.

Yapay Zekâdan İHA'lara dev eğitim seferberliği!

"BTK AKADEMİ İLE GENÇLERİMİZİ GELECEĞİN MESLEKLERİNE HAZIRLIYORUZ"

Teknoloji yatırımlarının nitelikli insan kaynağıyla desteklenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, "Yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, haberleşme teknolojileri ve otonom sistemler gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, ülkeler arasındaki rekabetin niteliğini değiştiriyor. Bu yarışta güçlü olmanın yolu yalnızca teknoloji üretmekten değil, o teknolojileri geliştirecek insan kaynağını yetiştirmekten geçiyor. BTK Akademi ile gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlıyor, Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön verecek yetkinlikleri kazanmalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

21 İLDE 25 FARKLI EĞİTİM DÜZENLENECEK

BTK Akademi'nin yalnızca çevrim içi eğitimlerle değil, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği yüz yüze eğitimlerle de bilgiye erişimi yaygınlaştırdığını belirten Uraloğlu, şu ifadelerde bulundu: