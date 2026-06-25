Kahramanmaraş'ta yangın faciası: Aynı evde 3 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ın Boğaziçi Mahallesi’nde meydana gelen trajik bir apartman yangınında, aynı aileden oldukları öğrenilen üç kişi yaşamını yitirdi. Alevlerin ve yoğun dumanın esir aldığı dairede mahsur kalan 45 yaşındaki Esra Saltalı, 32 yaşındaki Muhammed Saltalı ve 26 yaşındaki Abdulgani Saltalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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- Boğaziçi Mahallesi'nde 12 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında Esra Saltalı, Muhammed Saltalı ve Abdulgani Saltalı yaşamını yitirdi.
- Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede daireyi sardı.
- Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
- İtfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.
- Yangının çıkış nedenini belirlemek için adli makamlarca soruşturma başlatıldı.
Öğle saatlerinde 12 katlı bir binanın birinci katında başlayan yangın, çevrede büyük panik yaratırken bir kişinin de dumandan zehirlenmesine neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edilirken, üç canı hayattan koparan facianın ardından adli makamlarca geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
ALEVLER ÖĞLE SAATLERİNDE YÜKSELDİ
Boğaziçi Mahallesi sakinleri, gün ortasında 12 katlı bir apartmanın birinci katından yükselen dumanlarla sarsıldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip yetkililere bildirmesi üzerine, bölgeye adeta acil durum ekipleri yağdı. Zamanla yarışan itfaiye personeli alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.
ZAMANA KARŞI YARIŞTA ACI BİLANÇO
Yangın söndürme çalışmaları sırasında içeride mahsur kalanlara ulaşmak için yoğun bir çaba sarf edildi. Yoğun dumandan etkilenen ve durumu kritik olan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acil koduyla hastaneye kaldırıldı. Ancak ekipler içeri girdiğinde acı tabloyla karşılaştı Esra Saltalı, Muhammed Saltalı ve Abdulgani Saltalı'nın yangın esnasında yaşamını yitirdiği tespit edildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR
Yangının kontrol altına alınmasının ardından, hayatını kaybeden üç kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna nakledildi.
Büyük bir üzüntü ve şaşkınlığa yol açan olayın ardından, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri dairede titiz bir çalışma başlattı. Yangının çıkış nedenini netleştirmek amacıyla başlatılan çok yönlü adli soruşturma sürüyor.