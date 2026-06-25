Kahramanmaraş'ta yangın faciası: Aynı evde 3 kişi hayatını kaybetti

İtfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede daireyi sardı.

Boğaziçi Mahallesi'nde 12 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında Esra Saltalı, Muhammed Saltalı ve Abdulgani Saltalı yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde 12 katlı bir binanın birinci katında başlayan yangın, çevrede büyük panik yaratırken bir kişinin de dumandan zehirlenmesine neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edilirken, üç canı hayattan koparan facianın ardından adli makamlarca geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Boğaziçi Mahallesi'nde 12 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında Esra Saltalı, Muhammed Saltalı ve Abdulgani Saltalı yaşamını yitirdi. (Haberin fotoğrafları: DHA)

ALEVLER ÖĞLE SAATLERİNDE YÜKSELDİ

Boğaziçi Mahallesi sakinleri, gün ortasında 12 katlı bir apartmanın birinci katından yükselen dumanlarla sarsıldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip yetkililere bildirmesi üzerine, bölgeye adeta acil durum ekipleri yağdı. Zamanla yarışan itfaiye personeli alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede daireyi sardı. (Haberin fotoğrafları: DHA)

ZAMANA KARŞI YARIŞTA ACI BİLANÇO

Yangın söndürme çalışmaları sırasında içeride mahsur kalanlara ulaşmak için yoğun bir çaba sarf edildi. Yoğun dumandan etkilenen ve durumu kritik olan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acil koduyla hastaneye kaldırıldı. Ancak ekipler içeri girdiğinde acı tabloyla karşılaştı Esra Saltalı, Muhammed Saltalı ve Abdulgani Saltalı'nın yangın esnasında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. (Haberin fotoğrafları: DHA)

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, hayatını kaybeden üç kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna nakledildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için adli makamlarca soruşturma başlatıldı. (Haberin fotoğrafları: DHA)

Büyük bir üzüntü ve şaşkınlığa yol açan olayın ardından, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri dairede titiz bir çalışma başlattı. Yangının çıkış nedenini netleştirmek amacıyla başlatılan çok yönlü adli soruşturma sürüyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel