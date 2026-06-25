Türkiye rekorunu kırdı: Pi'nin 5 bin basamağını 22 dakikada ezbere okudu

Çetinkaya, ezber sürecini kolaylaştırmak için Pi sayısını sayfalara ve küçük bölümlere ayırarak satır satır çalışan özel bir yöntem geliştirdi.

Genç öğrenci, matematik öğretmeni Şükran Doyran'ın desteğiyle yaklaşık altı ay boyunca disiplinli çalışarak bu başarıya ulaştı.

Antalya'da öğrenim gören Bilge Kağan Çetinkaya, Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezbere okuyarak Türkiye'deki 3 bin 600 basamaklık önceki dereceyi geçti.

Aylar süren disiplinli çalışma ve geliştirdiği özel ezberleme yöntemi sayesinde hedefini gerçekleştiren Çetinkaya'nın performansı, akademisyenler ve öğretmenler tarafından da yakından takip edildi. Gerçekleştirilen deneme, kayıt altına alınırken genç öğrencinin başarısı büyük takdir topladı.

Antalya'da öğrenim gören Bilge Kağan Çetinkaya, Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezbere okuyarak Türkiye'deki 3 bin 600 basamaklık önceki dereceyi geçti. (Haberin fotoğrafları: DHA)

TÜRKİYE REKORUNU GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Antalya'da eğitim hayatını sürdüren Bilge Kağan Çetinkaya, Türkiye'de daha önce ulaşılan 3 bin 600 basamaklık dereceyi aşma hedefiyle hazırlıklara başladı. Matematik öğretmeni Şükran Doyran'ın desteğiyle çalışmalarını sürdüren genç öğrenci, uzun süren hazırlık sürecinin sonunda Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberlemeyi başardı.

AKADEMİSYEN GÖZETİMİNDE 22 DAKİKALIK PERFORMANS

Çetinkaya'nın başarısını resmi olarak gözlemlemek amacıyla okulunda özel bir organizasyon düzenlendi. Deneme, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Kargın ile matematik öğretmeni Şükran Doyran'ın gözetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 22 dakika süren denemede Bilge Kağan Çetinkaya, Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını hatasız şekilde ezbere okuyarak önemli bir başarı elde etti. Tüm süreç video kaydıyla da belgelendi.

Genç öğrenci, matematik öğretmeni Şükran Doyran'ın desteğiyle yaklaşık altı ay boyunca disiplinli çalışarak bu başarıya ulaştı.(Haberin fotoğrafları: DHA)

BAŞARI HİKAYESİ 353 BASAMAKLA BAŞLADI

Matematik öğretmeni Şükran Doyran, öğrencisinin Pi sayısıyla tanışmasının geçen yıl düzenlenen Dünya Pi Günü etkinliklerine dayandığını söyledi. Doyran, o dönemde düzenlenen yarışmada Bilge Kağan'ın yaklaşık 353 basamağı kısa sürede ezberlediğini ve bu yeteneğin geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Doyran, öğrencisinin farklı teknikler geliştirerek kapasitesini artırdığını belirterek, 5 bin basamaklık performansın önceki Türkiye derecesinin oldukça üzerinde olduğunu vurguladı.

Bilge Kağan Çetinkaya'nın Pi sayısıyla tanışması geçen yıl Dünya Pi Günü etkinliklerinde 353 basamağı ezberlemesiyle başladı. (Haberin fotoğrafları: DHA)

ÖZEL EZBERLEME TEKNİĞİ GELİŞTİRDİ

Başarıya ulaşmak için yaklaşık altı ay boyunca düzenli şekilde çalıştığını belirten Bilge Kağan Çetinkaya, ezber sürecini daha verimli hale getirmek amacıyla kendine özgü bir yöntem geliştirdiğini anlattı.

Çetinkaya, Pi sayısının 5 bin basamağını önce sayfalara, ardından daha küçük bölümlere ayırdığını ifade ederek, her bölümü satır satır çalışmanın ezberleme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırdığını söyledi.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel