Bakan Çiftçi açıkladı: 2016'dan bu yana 1 milyon 425 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü

AFAD'ın 5 kıtada 84 ülkeye insani yardım ulaştırdığını ve Filistin'e 109 bin 332 ton yardım malzemesi gönderildiğini kaydetti.

Çiftçi, bin 329 kilometrelik güvenlik duvarının tamamlandığını ve sınırların elektro-optik kuleler, termal kameralar ile 24 saat korunduğunu açıkladı.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası düzenlenen yardım kampanyalarında 147 milyar 735 milyon lira bağış toplandığını ve afetzedelere toplam 175 milyar lira kaynak aktarıldığını belirtti.

Bakan Çiftçi, 2016-2026 yılları arasında 1 milyon 425 bin kişinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine döndüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip 3 milyon 632 bin 64 yabancı bulunduğunu ve bunların 2 milyon 264 bin 983'ünün geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'DE 3 MİLYON 632 BİN 64 YASAL YABANCI BULUNUYOR Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip 3 milyon 632 bin 64 yabancı bulunduğunu belirterek, bunların 2 milyon 264 bin 983'ünü geçici koruma altındaki Suriyelilerin oluşturduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile milletvekillerinin katıldığı Gölbaşı Vilayetler Evi'ndeki Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Göç İdaresi Başkanlığı ile AFAD Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

GECE GÜNDÜZ KORUYORUZ Sınır güvenliğine ilişkin de bilgi veren Çiftçi, bugüne kadar bin 329 kilometrelik güvenlik duvarının tamamlandığını, 110 kilometrelik bölümde ise çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Sınırların elektro-optik kuleler, termal kameralar, gözetleme kuleleri, gözetleme araçları ve insansız hava araçlarıyla 24 saat esasına göre korunduğunu belirtti.

1 MİLYON 425 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ, GÜVENLİ GERİ DÖNDÜ Bakan Çiftçi, 2016-2026 yılları arasında 1 milyon 425 bin kişinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine döndüğünü açıklayarak, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin sınırlarda, şehirlerde ve Mavi Vatan'da kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

Suriye'ye dönen göçmenler

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da 4 bin 500 kilometrelik kıyı şeridinde 323 yüzen unsur ve 23 hava aracıyla kıyı ve sınır güvenliğini sağladığını aktaran Çiftçi, düzensiz göçle mücadelenin tüm unsurlarla devam ettiğini ifade etti.

Deprem bölgesine yönelik çalışmalara da değinen Çiftçi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından düzenlenen yardım kampanyalarında yaklaşık 147 milyar 735 milyon lira bağış toplandığını, bu kaynağın 137 milyar lirasının kullanıldığını bildirdi.