Ankara’da NATO Zirvesi: 7-8 Temmuz’da hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar listesi
Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerine sahne olacak. Başkentte bazı ana arterler ve bağlantı yolları geçici olarak trafiğe kapatılırken Ankara Valiliği sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhları da duyurdu. İşte Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar.
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- Temmuz 2025'te Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle başkentte geniş güvenlik ve trafik önlemleri alınacak.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Alparslan Türkeş Caddesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi dahil ana arterler 7 Temmuz saat 07.00'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar trafiğe kapatılacak.
- Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde heyetlerin konaklayacağı bölgelerdeki mahalle ve sokaklar 6 Temmuz saat 07.00'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar araç trafiğine kapatılacak.
- Ankara Çevre Yolu, Özal Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı gibi ana arterler konvoy geçişleri sırasında geçici olarak kapatılacak.
- Ankara Valiliği sürücüler için Turan Güneş Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Necatibey Caddesi gibi alternatif güzergahlar belirledi.
Ankara, tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle başkentte geniş güvenlik ve trafik önlemleri alındı. Ankara Valiliği tarafından yapılan resmi basın açıklamasında zirve süresince birçok ana arter, cadde ve sokağın trafiğe kapatılacağı duyuruldu. İşte Ankara'da ulaşıma kapatılacak noktalar ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhlar...
ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
Zirve toplantılarının gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresindeki ana yollar uzun süreli olarak trafiğe kapatılacak. 07 Temmuz Salı günü saat 07.00'de başlayacak kısıtlamalar, 08 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar kesintisiz devam edecek.
TRAFİĞE KAPATILACAK BÖLGELER:
- Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ve Cumhurbaşkanlığı Caddesi (Tamamı)
- Alparslan Türkeş, Beştepe, Söğütözü ve Bahriye Üçok Caddeleri (Tamamı)
- Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi (İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arası)
- Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arası)
- Sakıp Sabancı Bulvarı (Beştepe Caddesi ile AŞTİ arası)
HEYETLERİN KONAKLAMA BÖLGELERİNDE SIKI ÖNLEMLER (YENİMAHALLE VE ÇANKAYA
Zirveye katılacak heyetlerin konaklayacağı adreslerin çevresinde 06 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'den 08 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar birçok mahalle, cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak. Bu süre zarfında belirtilen yerlerde araç park edilmesine izin verilmeyecek, mevcut araçlar kaldırılacak.
Yenimahalle İlçesi: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (350. ve 286. Sokak), Çamlıca Mahallesi (147. ve 145. Sokak, Selçuk Ecza Deposu Anadolu Bulvarı girişi), Macun Mahallesi (173, 171 ve 172. Caddeler) ve Beştepe Mahallesi'ndeki birçok sokak (Yaşam Caddesi, Adalet, Nergiz, 1, 3, 4 ve 5. Sokaklar).
Çankaya İlçesi: Yıldızevler Mahallesi (Kişinev ve Jose Marti Caddeleri, 720 ve 721. Sokaklar), Kavaklıdere Mahallesi (Tahran, Billur, Bülten, Güniz, Arjantin, İran, Polonya Caddeleri ve Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak), Kızılırmak Mahallesi (Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443 ve 1452. Sokaklar), Oğuzlar Mahallesi (1377, 1380 ve 1381. Sokaklar), Söğütözü Mahallesi (2168, 2169, 2170. Sokaklar) ve Üniversiteler Mahallesi (İhtiyaç halinde Bilkent Kampüsü içi, İhsan Doğramacı Bulvarı, 1600 ve 1613. Caddeler).
Konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin geçiş yapacağı ana arterler, sadece konvoy geçişleri esnasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Ancak güvenlik gerekçesiyle bu güzergâhlara da kesinlikle araç park ettirilmeyecek.
ANLIK KAPATILACAK ANA YOLLAR
Ankara Çevre Yolu (O-20 Kuzey Ankara Bölgesi - Mamak Ortaköy ile Yenimahalle Yuvaköy arası), Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı (Sıhhiye Köprüsü - Çankaya Caddesi arası), Mevlana Bulvarı (Kepekli Kavşağı - Akköprü arası), Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Cinnah Caddesi, Çankaya Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi ve J.F. Kennedy Caddesi.
ANKARA'DA ALTERNATİF YOLLAR HANGİLERİ?
Ankara Valiliği, sürücülerin kullanabileceği alternatif rotaları da paylaştı:
- Mevlana Bulvarı (Kepekli yönü) yerine: Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi.
- Mevlana Bulvarı (Akköprü yönü) yerine: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi.
- Anadolu Bulvarı yerine: Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi.
- Atatürk Bulvarı yerine: Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi.
- Ankara Bulvarı yerine: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi.