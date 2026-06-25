Adli emanet soygununda 18 tutuklama | Firari memur altınlarla sırra kadem bastı
Büyükçekmece Adliyesi emanet bürosundan 147 milyon lira değerinde altın ve gümüş çalan şebekeye yönelik soruşturmada 18 kişi tutuklandı. İngiltere’ye kaçan baş şüpheli memur Erdal Timurtaş kırmızı bültenle aranıyor.
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- Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş olmak üzere toplam 147 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındı.
- Zimmet memuru Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş çalınan ziynet eşyalarıyla İngiltere'ye kaçtı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
- Soyguna yardım ettikleri gerekçesiyle Ağrı bağlantılı aşiret çetesi üyeleri dahil 18 kişi tutuklandı.
- Şüpheliler 3-18 Kasım 2025 tarihleri arasında altın ve gümüşleri market arabasıyla adliyeden çıkardı.
- Soygunu yönlendiren Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.
Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan 147 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin soruşturma derinleşiyor. Soyguna yardım ettikleri gerekçesiyle bugüne kadar 18 kişi tutuklandı. Ziynet eşyalarıyla İngiltere'ye kaçan şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.
Olay, adli emanet bürosunda 1 Aralık 2025 tarihinde yapılan sürpriz denetimle ortaya çıktı.
Zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süre işe gelmemesi üzerine savcılık harekete geçti. Görevliler nezaretinde emanet bürosu odası ve kasalar açtırıldı.
Yapılan sayımda yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altının yerinde olmadığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, 2021 yılından bu yana adliyede çalışan ve emanet kasası ile odasının anahtarlarını elinde bulunduran memur Kemal D. "zimmet" suçlamasıyla tutuklandı.
MARKET ARABASIYLA SOYGUN
Zanlıların, 3-18 Kasım 2025 tarihleri arasındaki rutin sevkiyat işlemlerinin yoğunluğunu fırsat bildikleri belirlendi.
Şüpheliler, dikkat çekmemek amacıyla altın ve gümüşleri market arabasına yükleyerek adliyeden çıkardı.
Soyguncuların, bir sonraki rutin denetimin 15 Ocak tarihinde yapılacağını hesapladıkları, bu süre zarfında güvenlik kamerası kayıtlarının zaman aşımına uğrayarak silineceğini öngördükleri saptandı.
147 MİLYONLUK ZİYNET EŞYASIYLA KAÇTI
Çalınan değerli madenlerin, daha önce göçmenlere yönelik düzenlenen altın kaçakçılığı operasyonunda ele geçirildiği öğrenildi. Adli emanet bürosundaki detaylı sayımda kaybolan eşyalar tek tek listelendi.
Kayıtlara göre 9 bin 906 gram altın, 49 adet reşat altın, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 adet arma altın, 167 adet tam altın, 606 adet bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 adet yarım altın, bin 328 adet çeyrek altın, 40 adet cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram takı, 487 adet ata altın, 6 adet gremse altın ve 50 kilo gümüş çalındı. Toplam 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün güncel değerinin 147 milyon lira olduğu bildirildi.
AĞRI VE GÜRCİSTAN BAĞLANTISI
Soruşturma derinleştikçe Erdal Timurtaş'ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı çete bulunduğu ortaya çıktı.
Çalınan madenleri uzun araç konvoyuyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürdükleri tespit edilen 16 zanlı yakalanarak tutuklandı.
Soygunu yönlendiren ve olay anında araçta bekleyen kilit isimler Muhammed Efe ile Muhammed Seferoğulları, Gürcistan'a geçmeye çalışırken Batum emniyet birimlerince yakalandı.
12 Haziran tarihinde Sarp Sınır Kapısı'ndan Türk polisine teslim edilen iki şüpheli, Artvin'den İstanbul'a getirilerek 16 Haziran günü çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
AİLE FERTLERİNE GÖZALTI
Başsavcılık talimatıyla 10 Aralık 2025 tarihinde firari Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın annesi, babası ve kardeşi gözaltına alındı. Kamera kayıtlarında altınların yüklendiği araçta tespit edilen şüpheliler ve çalıntı altınların alım satımına aracılık edenlerin aralarında bulunduğu 13 kişi Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü ev hapsi, 5'i yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. İngiltere'ye kaçan Erdal ve Esma Timurtaş çiftinin yakalanması amacıyla başlatılan kırmızı bülten süreci devam ediyor.
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