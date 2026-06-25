Adli emanet soygununda 18 tutuklama | Firari memur altınlarla sırra kadem bastı

147 MİLYONLUK ZİYNET EŞYASIYLA KAÇTI

Çalınan değerli madenlerin, daha önce göçmenlere yönelik düzenlenen altın kaçakçılığı operasyonunda ele geçirildiği öğrenildi. Adli emanet bürosundaki detaylı sayımda kaybolan eşyalar tek tek listelendi.

Kayıtlara göre 9 bin 906 gram altın, 49 adet reşat altın, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 adet arma altın, 167 adet tam altın, 606 adet bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 adet yarım altın, bin 328 adet çeyrek altın, 40 adet cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram takı, 487 adet ata altın, 6 adet gremse altın ve 50 kilo gümüş çalındı. Toplam 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün güncel değerinin 147 milyon lira olduğu bildirildi.