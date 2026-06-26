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11 ilde suç örgütlerine operasyon: 51 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 11 ilde silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4 ayrı organize silahlı suç örgütü üyesi 51 kişi gözaltına alındı.

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11 ilde suç örgütlerine operasyon: 51 şüpheli yakalandı
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  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
  • Operasyonda liderliği yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bülten bulunan 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı.
  • İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl'de yapılan baskınlarda 51 şüpheli yakalandı.
  • Şüphelilerin nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarına karıştıkları tespit edildi.
  • Yakalanan şüpheliler hakkında tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

11 ilde suç örgütlerine operasyon (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)11 ilde suç örgütlerine operasyon (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

LİSTEDE HANGİ SUÇLAR VAR?

Ekipler çalışmasında, nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme suçları başta olmak üzere çeşitli suçlara karışan, Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütlerine mensup şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

51 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, 4 ayrı organize suç örgütüne mensup zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 51 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

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11 ilde suç örgütlerine operasyon: 51 şüpheli yakalandı-2 11 ilde suç örgütlerine operasyon: 51 şüpheli yakalandı-3 11 ilde suç örgütlerine operasyon: 51 şüpheli yakalandı-4

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