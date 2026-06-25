Türkiye'den Pakistan'a enerji desteği! 3 yeni anlaşma imzalandı

Bayraktar, ortak çalışma alanlarını daha da ileriye taşımak amacıyla iki ülke arasında yeni yatırım, ortaklık ve işbirliği fırsatları oluşturmak için çalışmaların tam koordinasyon içinde devam edeceğini ifade etti.

"ÖZELLEŞTİRME BAŞARISININ BENZERİNİ PAKİSTAN'DA GÖRMEYİ İSTERİM"

Atılan imzaların her iki ülke için de hayırlı olmasını dileyen Bakan Bayraktar, "Bu mutabakatların ülkelerimiz arasındaki teknik ve kurumsal bağları en üst seviyeye çıkararak bölgesel enerji arz güvenliğinin tahkim edilmesinde çok güçlü birer yapı taşı oluşturacağına inanıyoruz. Türkiye bu alanda başarılı bir özelleştirme süreci geçirdi. Özelleştirme sürecine tamamen inanan biri olarak, bu başarının bir benzerini Pakistan'da da görmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, anlaşmalara dair sosyal medya paylaşımında ise şunları kaydetti:

TEDAŞ ile PPMC şirketi arasında dağıtım şirketlerinin izleme ve operasyonel fonksiyonlarının güçlendirilmesini ve VR tabanlı eğitim merkezleri kurulmasını öngören, TEİAŞ ile ISMO şirketi arasında elektrik iletim sistemi işletimi, kapasite geliştirme ve teknolojik altyapı alanlarında ortak çalışmalar yapılmasını amaçlayan, EPİAŞ ile ISMO şirketi arasında ise elektrik piyasalarının tasarımı, kurumsal kapasitenin artırılması ve süreçlerin dijitalleştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imza altına alındı.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel