Mahkemeden trafikte 180 bin liralık takip cezasına iptal talebi! AYM kararı 25 Haziran'da
Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği, trafikte başka bir aracı saldırı amacıyla takip eden sürücülere uygulanan 180 bin liralık idari para cezası ile trafikten men yaptırımlarının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek Mahkeme, iptal talebini 25 Haziran Perşembe günü yapacağı gündem toplantısında ön incelemeye alacak. Mahkemenin başvuruda eksiklik tespit etmemesi halinde dosya esastan görüşülecek. Çıkacak karar Türkiye genelindeki benzer trafik cezaları için emsal niteliği taşıyacak.
Hızlı Özet Göster
- Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği, trafikte şiddet olaylarına yönelik yeni trafik düzenlemelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulundu.
- Anayasa Mahkemesi, başvuruyu 25 Haziran Perşembe günü düzenleyeceği gündem toplantısında ön incelemeye alacak.
- Karayolları Trafik Kanunu'nun 46. maddesinde yer alan trafikte saldırı amacıyla araç takip eden veya araçtan inen sürücülere verilen 180 bin liralık idari para cezasının iptali istendi.
- Yerel mahkeme, sürücü belgelerinin 60 gün geri alınması ve araçların 30-60 gün trafikten men edilmesi yaptırımlarının mülkiyet hakkı ve ölçülülük ilkesiyle çeliştiğini savundu.
- Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın benzer gerekçelerle kesilen çok sayıda trafik cezasını doğrudan etkileyeceği belirtildi.
Trafikte şiddet olaylarını engellemek amacıyla yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemeleri yargı denetimine girdi. Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği, önüne gelen bir davada uygulanan yaptırımların Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatine vararak iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
25 HAZİRAN'DA İPTAL EDİLEBİLİR
Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin yaptığı başvuruyu 25 Haziran Perşembe günü düzenleyeceği gündem toplantısında ön incelemeye alacak.
Başvuruda herhangi eksiklik tespit edilmemesi halinde dosya esastan görüşülecek.
Karayolları Trafik Kanunu'nun 46. maddesine eklenen hükümlerin iptalini isteyen Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla aracından inen sürücülere" verilen 180 bin liralık idari para cezasının iptalini istedi.
60 GÜNLÜK MENE DE İTİRAZ
Söz konusu yasal düzenleme sadece para cezasını değil, aynı zamanda sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınmasını kapsıyor.
Araçların 30 ile 60 gün arasında trafikten men edilmesini öngören yaptırımların mülkiyet hakkı ile ölçülülük ilkesiyle çeliştiğini öne süren yerel mahkeme, ilgili düzenlemelerin iptali ile yürürlüklerinin durdurulmasını istedi.
Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği böylelikle, ceza verilen sürücülerin araçlarının 60 gün süreyle trafikten men edilmesine imkan tanıyan hükmün Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.
EMSAL KARAR BEKLENİYOR
Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin girişimi, yeni trafik kanununun en çok tartışılan maddeleri hakkında yapılmış ilk somut anayasal denetim adımı olarak kayıtlara geçti.
Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın yalnızca bu dosyayı değil, benzer gerekçelerle kesilen çok sayıda trafik cezasını doğrudan etkileyeceği bildirildi.