Mahkemeden trafikte 180 bin liralık takip cezasına iptal talebi! AYM kararı 25 Haziran'da

Yerel mahkeme, sürücü belgelerinin 60 gün geri alınması ve araçların 30-60 gün trafikten men edilmesi yaptırımlarının mülkiyet hakkı ve ölçülülük ilkesiyle çeliştiğini savundu.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 46. maddesinde yer alan trafikte saldırı amacıyla araç takip eden veya araçtan inen sürücülere verilen 180 bin liralık idari para cezasının iptali istendi.

Trafikte şiddet olaylarını engellemek amacıyla yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemeleri yargı denetimine girdi. Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği , önüne gelen bir davada uygulanan yaptırımların Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatine vararak iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

25 HAZİRAN'DA İPTAL EDİLEBİLİR

Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin yaptığı başvuruyu 25 Haziran Perşembe günü düzenleyeceği gündem toplantısında ön incelemeye alacak.

Başvuruda herhangi eksiklik tespit edilmemesi halinde dosya esastan görüşülecek.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 46. maddesine eklenen hükümlerin iptalini isteyen Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla aracından inen sürücülere" verilen 180 bin liralık idari para cezasının iptalini istedi.

Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği, trafikte başka araçları saldırı amacıyla takip eden sürücülere kesilen 180 bin liralık idari para cezası ile 60 günlük trafikten men yaptırımının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.