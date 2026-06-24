İstanbul’da 4 ilçede büyük su kesintisi: 10 saat boyunca vanalar kapanacak

İSKİ, Kağıthane-Bahçelievler tünel hattındaki bağlantı çalışmaları nedeniyle yarın akşam 21.00'den perşembe sabah 07.00'ye kadar 10 saat su kesintisi yapacak.

Planlı kesinti, yarın akşam saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve ertesi gün (perşembe) sabah 07.00'ye kadar kesintisiz olarak 10 saat sürecek. Yetkililer, özellikle ana boru hatlarındaki entegrasyonu tamamlamak adına yapılacak bu zorunlu kesinti öncesinde vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tedbirleri almaları yönünde çağrıda bulundu.