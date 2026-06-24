AK Parti kampa giriyor: Vekiller doğrudan bakanlara iletecek | Açılış ve kapanış Başkan Erdoğan'dan

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da düzenlediği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı (2025, TAKVİM ARŞİV)

Bakanlıkların temel icraat alanlarının tüm yönleriyle ele alınacağı tematik oturumlarda, ilgili bakanlar dönüşümlü olarak sunum yapacak.

Böylece tüm katılımcılar, dört ana başlıkta yapılan değerlendirmeleri doğrudan dinleme imkanı bulacak.

Programlar kapsamında Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi beklenirken, Necip Fazıl Kısakürek'in eserinden uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" filminin de açık hava gösteriminin yapılması planlanıyor.

Kampta, Erdoğan başkanlığında, kabine üyelerinin katılımıyla Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu gerçekleştirilecek. Kamp programı, Başkan Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla sona erecek.