AK Parti kampa giriyor: Vekiller doğrudan bakanlara iletecek | Açılış ve kapanış Başkan Erdoğan'dan
AK Parti, 26-28 Haziran tarihlerinde Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştireceği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ile kritik bir kampa giriyor. Önceki yıllardan farklı olarak daha interaktif bir formatta düzenlenen ve açılış ile kapanış konuşmalarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı kampta, kabine üyeleri güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıklarında dönüşümlü sunumlar gerçekleştirecek. Siyaset kulislerinin ve sahadaki vatandaş taleplerinin doğrudan masaya yatırılacağı stratejik organizasyonda, AK Parti milletvekilleri seçim bölgelerinden gelen sorun, beklenti ve talepleri aracısız olarak ilgili bakanlara ileterek partinin yeni kurumsal yol haritasının şekillenmesini sağlayacak.
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- AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 26-28 Haziran tarihlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek.
- Toplantının resmi açılışı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yapılacak.
- Kamp programı Parti Politikaları Oturumu ve Ortak Akıl Oturumu olmak üzere iki ana başlık altında gerçekleştirilecek.
- Milletvekilleri seçim bölgelerinden gelen talep ve sorunları doğrudan kabine üyelerine aktaracak, bakanlar ise soruları yanıtlayacak.
- Kampa MKYK üyeleri, milletvekilleri, bakanlar, bakan yardımcıları ve Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri katılacak.
AK Parti'nin 26-28 Haziran'da Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenleyeceği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın programı netleşti.
Kamp programı, yaşamı mücadeleyle geçen Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edinen "Şule: Senin Hikayen" dizisinin açık hava gösterimiyle başlayacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASIYLA AÇILIŞ YAPILACAK
Toplantının resmi açılışı ise Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yapılacak.
Erdoğan'ın konuşmasının ardından kamp programı, "Parti Politikaları Oturumu" ve "Ortak Akıl Oturumu" olmak üzere iki ana başlık altında gerçekleştirilecek.
Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılacak "Parti Politikaları Oturumu"nda, partinin kurumsal hafızasının ve gelecek hedeflerinin değerlendirilmesi, temel politikaların analiz edilmesi ve stratejik vizyonun istişare edilmesi amaçlanıyor.
Katılımcılar, eş zamanlı gerçekleştirilecek oturumlarda belirlenen temalar çerçevesinde görüş ve önerilerini paylaşacak.
Oturumlarda dile getirilen katkı, değerlendirme ve öneriler raporlanarak partinin kurumsal yol haritasının oluşturulmasında kullanılacak.
BAKANLAR DÖNÜŞÜMLÜ SUNUM YAPACAK
Kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenecek "Ortak Akıl Oturumu" ise güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında gerçekleşecek.
Bakanlıkların temel icraat alanlarının tüm yönleriyle ele alınacağı tematik oturumlarda, ilgili bakanlar dönüşümlü olarak sunum yapacak.
Böylece tüm katılımcılar, dört ana başlıkta yapılan değerlendirmeleri doğrudan dinleme imkanı bulacak.
Programlar kapsamında Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi beklenirken, Necip Fazıl Kısakürek'in eserinden uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" filminin de açık hava gösteriminin yapılması planlanıyor.
Kampta, Erdoğan başkanlığında, kabine üyelerinin katılımıyla Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu gerçekleştirilecek. Kamp programı, Başkan Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla sona erecek.
BAKANLAR, GERİ BİLDİRİMLERİ DİNLEME FIRSATI BULACAK
Bu yılki kampın önceki toplantılardan farklı olarak daha interaktif bir yapıda planlandığı öğrenildi.
Parti yönetimi, uzun sunumlar yerine karşılıklı görüş alışverişine imkan tanıyan bir format benimseyecek.
VEKİLLER TALEPLERİ DOĞRUDAN BAKANLARLA AKTARACAK
Program kapsamında milletvekilleri, seçim bölgelerinde vatandaşlardan kendilerine iletilen talep, beklenti ve sorunları doğrudan kabine üyelerine aktaracak.
Bakanlar ise hem yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak hem de milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtlayarak sahadan gelen geri bildirimleri dinleme fırsatı bulacak.
Kampa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ve Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, başkan yardımcıları ile bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.