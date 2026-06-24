MSÜ tercih sonuçları 2026: MSB PERTEM sorgulama ekranı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Nisan ayında tamamlanan tercih sürecinin ardından adaylar yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve PERTEM ekranı üzerinden yapılacak sorgulama detaylarını merak ediyor. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB PERTEM sorgulama ekranına nasıl ulaşılır?
Hızlı Özet Göster
- Milli Savunma Üniversitesi 2026 tercih sonuçlarının haziran ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.
- MSÜ tercih işlemleri nisan ayında tamamlanmış olup yerleştirme değerlendirmeleri Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülüyor.
- Sonuçlar ÖSYM değil, MSB'nin PERTEM sistemi üzerinden personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacak.
- Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet doğrulaması ile giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek.
- Kesin açıklanma tarihi MSB tarafından yapılacak resmi duyuru ile netleşecek.
Milli Savunma Üniversitesi (Milli Savunma Üniversitesi) 2026 tercih sonuçları için adayların bekleyişi devam ediyor. Yerleştirme sürecini tamamlayan binlerce aday sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini ve hangi sistem üzerinden erişileceğini araştırıyor. Resmî açıklama henüz gelmemekle birlikte sonuçların haziran ayının son günlerinde duyurulması bekleniyor.
Değerlendirme süreci tamamlandı gözler sonuç tarihine çevrildi
2026 MSÜ tercih işlemleri nisan ayında tamamlandı. Adaylar, sınav puanları doğrultusunda okul ve bölüm tercihlerini sisteme girerken yerleştirme değerlendirmeleri şu anda ilgili birimler tarafından sürdürülüyor. Süreci yürüten Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından henüz kesin bir tarih paylaşılmış değil.
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Önceki yıl verileri incelendiğinde tercih sonuçları 24 Haziran 2025 tarihinde ilan edilmişti. Bu nedenle 2026 sonuçlarının da benzer bir takvimde erişime açılması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Ancak kesin tarih, MSB tarafından yapılacak resmî duyuru ile netleşecek ve haberimizde yer alacaktır.
MSÜ tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
MSÜ yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)) üzerinden değil, doğrudan MSB'nin personel temin altyapısı üzerinden yayımlanacak.
- Sonuçların erişime açılacağı platform: PERTEM (Personel Temin Sistemi) personeltemin.msb.gov.tr
- Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet doğrulaması ile giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.
PERTEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ