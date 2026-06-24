MSÜ tercih sonuçları 2026: MSB PERTEM sorgulama ekranı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Milli Savunma Üniversitesi 2026 tercih sonuçlarının haziran ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih işlemleri nisan ayında tamamlanmış olup yerleştirme değerlendirmeleri Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülüyor.

Sonuçlar ÖSYM değil, MSB'nin PERTEM sistemi üzerinden personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacak.

Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet doğrulaması ile giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek.

Kesin açıklanma tarihi MSB tarafından yapılacak resmi duyuru ile netleşecek.

Milli Savunma Üniversitesi (Milli Savunma Üniversitesi) 2026 tercih sonuçları için adayların bekleyişi devam ediyor. Yerleştirme sürecini tamamlayan binlerce aday sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini ve hangi sistem üzerinden erişileceğini araştırıyor. Resmî açıklama henüz gelmemekle birlikte sonuçların haziran ayının son günlerinde duyurulması bekleniyor.

Milli Savunma Üniversitesi 2026 tercih sonuçlarının haziran ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor. (Fotoğraf:AA) Değerlendirme süreci tamamlandı gözler sonuç tarihine çevrildi 2026 MSÜ tercih işlemleri nisan ayında tamamlandı. Adaylar, sınav puanları doğrultusunda okul ve bölüm tercihlerini sisteme girerken yerleştirme değerlendirmeleri şu anda ilgili birimler tarafından sürdürülüyor. Süreci yürüten Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından henüz kesin bir tarih paylaşılmış değil.