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Rozet Başkan Erdoğan'dan: İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı. Esin Beyaz'ın parti rozeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

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Rozet Başkan Erdoğan'dan: İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı.

ROZETİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI
Beyaz'a AK Parti Grup Toplantısı'nda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat parti rozeti taktı.

ERSİN BEYAZ KİMDİR?

Mimar; İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık Bölümünü bitirdi.

İnşaat alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. TMMOB İç Mimarlar Odası, Gümüşhane Mühendis ve Mimarlar Platformu Yönetim Kurulu, Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği, Beyazlar Eğitim Yardımlaşma ve Kalkındırma Vakfı Yönetim Kurulu ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.

Beyaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK PARTİ'YE KATILAN VEKİLLER

Beyaz partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan ilk isim değil.

2023 seçimleri (28. Dönem TBMM) sonrası partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılan milletvekilleri şu şekilde:

Partiİsimİl
İYİ PartiKürşad ZorluAnkara
İYİ PartiAhmet Ersagun Yücelİstanbul
İYİ PartiSeyithan İzsizİstanbul
İYİ PartiTamer AkkalManisa
İYİ PartiTuba Vural ÇokalAntalya
İYİ Partiİsmail OkBalıkesir
İYİ PartiÜnal KaramanKonya
İYİ PartiDursun AtaşKayseri
İYİ PartiSalim Ensarioğluİstanbul
İYİ PartiNebi HatipoğluBilinmiyor
Gelecek PartisiSerap Yazıcı ÖzbudunAntalya
Gelecek Partisiİsa Mesih Şahinİstanbul
Gelecek PartisiMustafa Nedim YamalıBilinmiyor
Gelecek PartisiHasan EkiciKonya
DEVA Partisiİrfan KaratutluKahramanmaraş
CHPHasan Ufuk ÇakırMersin
Yeniden Refah PartisiSuat PamukçuBilinmiyor

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Rozet Başkan Erdoğan'dan: İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı-2 Rozet Başkan Erdoğan'dan: İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı-3 Rozet Başkan Erdoğan'dan: İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı-4

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