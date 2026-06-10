Rozet Başkan Erdoğan'dan: İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı.

ROZETİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

Beyaz'a AK Parti Grup Toplantısı'nda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat parti rozeti taktı.

ERSİN BEYAZ KİMDİR?

Mimar; İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık Bölümünü bitirdi.

İnşaat alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. TMMOB İç Mimarlar Odası, Gümüşhane Mühendis ve Mimarlar Platformu Yönetim Kurulu, Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği, Beyazlar Eğitim Yardımlaşma ve Kalkındırma Vakfı Yönetim Kurulu ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.

Beyaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.