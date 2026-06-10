Rozet Başkan Erdoğan'dan: İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı. Esin Beyaz'ın parti rozeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı.
ROZETİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI
Beyaz'a AK Parti Grup Toplantısı'nda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat parti rozeti taktı.
ERSİN BEYAZ KİMDİR?
Mimar; İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık Bölümünü bitirdi.
İnşaat alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. TMMOB İç Mimarlar Odası, Gümüşhane Mühendis ve Mimarlar Platformu Yönetim Kurulu, Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği, Beyazlar Eğitim Yardımlaşma ve Kalkındırma Vakfı Yönetim Kurulu ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.
Beyaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.
AK PARTİ'YE KATILAN VEKİLLER
Beyaz partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan ilk isim değil.
2023 seçimleri (28. Dönem TBMM) sonrası partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılan milletvekilleri şu şekilde:
|Parti
|İsim
|İl
|İYİ Parti
|Kürşad Zorlu
|Ankara
|İYİ Parti
|Ahmet Ersagun Yücel
|İstanbul
|İYİ Parti
|Seyithan İzsiz
|İstanbul
|İYİ Parti
|Tamer Akkal
|Manisa
|İYİ Parti
|Tuba Vural Çokal
|Antalya
|İYİ Parti
|İsmail Ok
|Balıkesir
|İYİ Parti
|Ünal Karaman
|Konya
|İYİ Parti
|Dursun Ataş
|Kayseri
|İYİ Parti
|Salim Ensarioğlu
|İstanbul
|İYİ Parti
|Nebi Hatipoğlu
|Bilinmiyor
|Gelecek Partisi
|Serap Yazıcı Özbudun
|Antalya
|Gelecek Partisi
|İsa Mesih Şahin
|İstanbul
|Gelecek Partisi
|Mustafa Nedim Yamalı
|Bilinmiyor
|Gelecek Partisi
|Hasan Ekici
|Konya
|DEVA Partisi
|İrfan Karatutlu
|Kahramanmaraş
|CHP
|Hasan Ufuk Çakır
|Mersin
|Yeniden Refah Partisi
|Suat Pamukçu
|Bilinmiyor