Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütmedeki çift başlılık sona erdi! Başkan Erdoğan liderliğinde 8 yılda büyük projeler hayata geçirildi

KAAN

Yerli ve milli savunma projelerinde önemli adımlar atıldı. TCG Anadolu hizmete alınırken, Milli Muharip Uçak KAAN, HÜRJET ve ANKA-3 ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. Türksat 6A ve İMECE gibi uzay projeleri de hayata geçirildi.