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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütmedeki çift başlılık sona erdi! Başkan Erdoğan liderliğinde 8 yılda büyük projeler hayata geçirildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde 8 yıl geride kaldı. Recep Tayyip Erdoğan sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı ve yürütmedeki çift başlılık sona erdi. Bu süreçte siyasi istikrar güçlendi. Büyük projeler hayata geçirildi. Kritik virajlar hasarsız dönüldü.

Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütmedeki çift başlılık sona erdi! Başkan Erdoğan liderliğinde 8 yılda büyük projeler hayata geçirildi
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  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 16 Nisan 2017 referandumunda yüzde 51,41 evet oyu ile kabul edildi ve 24 Haziran 2018 seçimleriyle uygulamaya geçti.
  • Recep Tayyip Erdoğan sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı ve yürütmedeki çift başlılık sona erdi.
  • İstanbul Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Rize-Artvin Havalimanı, Zigana Tüneli ve 25 şehir hastanesi hizmete açıldı.
  • TCG Anadolu, Milli Muharip Uçak KAAN, HÜRJET, ANKA-3, Türksat 6A ve İMECE gibi savunma ve uzay projeleri hayata geçirildi.
  • Türkiye Rusya-Ukrayna savaşında Tahıl Koridoru Anlaşması ile arabuluculuk yaptı ve Azerbaycan-Ermenistan, Libya, Suriye ve Gazze konularında aktif diplomasi yürüttü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 16 Nisan 2017 referandumunda yüzde 51,41 "evet" oyu ile kabul edildi. 24 Haziran 2018 seçimleriyle uygulamaya geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasının ardından sistemin de ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Yürütmede çift başlılık sona ererken, karar alma süreçleri hızlandı ve siyasi istikrar güçlendi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde 8 yıl geride kaldı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde 8 yıl geride kaldı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Sekiz yıllık süreçte ulaşımdan enerjiye, sağlıktan savunma sanayine kadar birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanıİstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Rize-Artvin Havalimanı ve Zigana Tüneli gibi projeler hizmete açıldı. Yerli elektrikli otomobil TOGG yollara çıkarken, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk yakıt yüklemesi yapıldı.

Çam ve Sakura Şehir HastanesiÇam ve Sakura Şehir Hastanesi

Türkiye genelinde 25 şehir hastanesi hizmete girerken, milyarlarca hastaya sağlık hizmeti sunuldu.

KAANKAAN

Yerli ve milli savunma projelerinde önemli adımlar atıldı. TCG Anadolu hizmete alınırken, Milli Muharip Uçak KAAN, HÜRJET ve ANKA-3 ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. Türksat 6A ve İMECE gibi uzay projeleri de hayata geçirildi.

1915 Çanakkale Köprüsü1915 Çanakkale Köprüsü

Türkiye, Rusya- Ukrayna savaşı sürecinde yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri ve Tahıl Koridoru Anlaşması ile uluslararası diplomaside öne çıktı.

TCG Anadolu (L-400)TCG Anadolu (L-400)

Ayrıca Azerbaycan-Ermenistan, Libya, Suriye ve Gazze başta olmak üzere birçok bölgesel konuda aktif diplomasi yürüttü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütmedeki çift başlılık sona erdi! Başkan Erdoğan liderliğinde 8 yılda büyük projeler hayata geçirildi-8

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geliştirilmesine yönelik reform çalışmalarının, önümüzdeki dönemde gündemde olması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütmedeki çift başlılık sona erdi! Başkan Erdoğan liderliğinde 8 yılda büyük projeler hayata geçirildi-10 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütmedeki çift başlılık sona erdi! Başkan Erdoğan liderliğinde 8 yılda büyük projeler hayata geçirildi-11 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütmedeki çift başlılık sona erdi! Başkan Erdoğan liderliğinde 8 yılda büyük projeler hayata geçirildi-12

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