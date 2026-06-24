Malatya CHP binasında Kılıçdaroğlu fotoğrafına "hain" afişli şok protesto!

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 20:26 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 20:45

Atama Kararı Örgütü Ayağa Kaldırdı

CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanlığı'na yapılan yeni atama kararı, yerel örgütte büyük bir çatlağa yol açtı. Görevden alınan eski İl Başkanı Barış Yıldız ve beraberindeki bazı ilçe başkanları, yapılan bu yeni görevlendirmeye çok sert tepki gösterdi. Atama kararını kabul etmeyen partililer ile yeni yönetimi destekleyen gruplar arasında il binası önünde ve içerisinde sözlü sataşmalarla başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü.

Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu'nu Hedef Aldı

Parti içindeki güç savaşı sürerken, CHP Malatya Gençlik Kolları üyeleri tarafından gerçekleştirilen hamle krizi bambaşka bir boyuta taşıdı. Gençlik kolları üyeleri, il binasında bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresinin üzerine, üzerinde "Hain" yazan şok bir afiş yapıştırdı. Kayseri'deki olayların ardından Malatya'da da Kılıçdaroğlu'nun doğrudan hedef alınması, parti tabanında ve muhalif kanatta büyük bir infiale neden oldu.

Polis Barikat Kurdu, Girişler Engellendi

Karşılıklı suçlamaların ve protestoların fiziki arbedeye dönüşme ihtimali üzerine, ihbarla olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve asayiş polisi sevk edildi. CHP Malatya İl Başkanlığı binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, gerginliğin tırmanmasını önlemek amacıyla eski yönetim, ilçe başkanları ve partililer dahil olmak üzere hiç kimsenin binaya girişine izin vermedi. Parti içindeki bu derin hesaplaşmanın ardından genel merkezin ve disiplin kurulunun alacağı karar merakla bekleniyor.