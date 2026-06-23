İstanbul’da 4 ilçede büyük su kesintisi: 10 saat boyunca vanalar kapanacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin ana su şebekesini güçlendirmek adına önemli bir altyapı çalışmasına start veriyor. Kağıthane-Bahçelievler tünel hattında gerçekleştirilecek olan bağlantı çalışmaları nedeniyle, Avrupa Yakası'ndaki 4 büyük ilçenin birçok mahallesine geçici süreyle su iletimi sağlanamayacak.
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- İSKİ, Kağıthane-Bahçelievler tünel hattındaki bağlantı çalışmaları nedeniyle yarın akşam 21.00'den perşembe sabah 07.00'ye kadar 10 saat su kesintisi yapacak.
- Kesintiden Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler ilçelerindeki toplam 32 mahalle etkilenecek.
- Bahçelievler ilçesinde Bahçelievler, Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Kocasinan, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Şirinevler, Yenibosna Merkez ve Zafer mahallelerinde su verilmeyecek.
- Bağcılar ilçesinde Fevzi Çakmak, Yıldıztepe, İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar, Sancaktepe, Kemalpaşa, Yavuz Selim, Bağlar, 15 Temmuz, Mahmutbey, Barbaros ve Kazım Karabekir mahallelerinde kesinti uygulanacak.
- Güngören'de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Güneştepe ve Esenler'de Fatih mahallesi kesintiden etkilenecek.
Planlı kesinti, yarın akşam saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve ertesi gün (perşembe) sabah 07.00'ye kadar kesintisiz olarak 10 saat sürecek. Yetkililer, özellikle ana boru hatlarındaki entegrasyonu tamamlamak adına yapılacak bu zorunlu kesinti öncesinde vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tedbirleri almaları yönünde çağrıda bulundu.
ÇALIŞMANIN NEDENİ VE KESİNTİ ZAMANI
İSKİ tarafından yapılan resmi duyuruya göre kesinti, Kağıthane-Bahçelievler tünel hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle hayata geçirilecek. Modernizasyon ve hat birleştirme işlemleri gece boyu sürdürülerek sabah saatlerinde hayatın olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kesinti Saatleri: Yarın saat 21.00 ile Perşembe günü saat 07.00 arası (Toplam 10 saat)
SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK İLÇE VE MAHALLELER
Kesinti programı kapsamında Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler ilçelerinde su alamayacak mahallelerin tam listesi şu şekildedir:
1. Bahçelievler
- Bahçelievler Mahallesi
- Cumhuriyet Mahallesi
- Çobançeşme Mahallesi
- Fevzi Çakmak Mahallesi
- Hürriyet Mahallesi
- Kocasinan Mahallesi
- Siyavuşpaşa Mahallesi
- Soğanlı Mahallesi
- Şirinevler Mahallesi
- Yenibosna Merkez Mahallesi
- Zafer Mahallesi
2. Bağcılar
- Fevzi Çakmak Mahallesi
- Yıldıztepe Mahallesi
- İnönü Mahallesi
- Yenigün Mahallesi
- Merkez Mahallesi
- Çınar Mahallesi
- Sancaktepe Mahallesi
- Kemalpaşa Mahallesi
- Yavuz Selim Mahallesi
- Bağlar Mahallesi
- 15 Temmuz Mahallesi
- Mahmutbey Mahallesi
- Barbaros Mahallesi
- Kazım Karabekir Mahallesi
3. Güngören
- Haznedar Mahallesi
- Güven Mahallesi
- Akıncılar Mahallesi
- Mareşal Çakmak Mahallesi
- Merkez Mahallesi
- Güneştepe Mahallesi
4. Esenler
- Fatih Mahallesi