Başkan Erdoğan'ın selamı iletildi: AK Partili Yayman'dan İbrahim Tatlıses'e hastane ziyareti

Ziyarette AK Parti MKYK üyeleri Fatima Yurduseven ve Mehmet Ali Kurt da Yayman'a eşlik etti.

İbrahim Tatlıses, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde tedavisine devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İbrahim Tatlıses'e selamlarını ileten Yayman, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu sanatçıya tedavisinin nasıl gittiğini sordu.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde Tatlıses ile görüşen Yayman'a, AK Parti MKYK üyeleri Fatima Yurduseven ve Mehmet Ali Kurt eşlik etti.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, bunun üzerine, "Süperim" karşılığını verdi. Başkan Erdoğan'ın çok iyi bir hastane yaptığını ifade eden Tatlıses, tedavisinin iyi gittiğini söyledi.

İbrahim Tatlıses, hastanedeki sağlık çalışanlarından övgüyle bahsetti.