Başkan Erdoğan'ın selamı iletildi: AK Partili Yayman'dan İbrahim Tatlıses'e hastane ziyareti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Bilkent Şehir Hastanesi’nde fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses’i ziyaret ederek Başkan Erdoğan’ın selamlarını iletti. Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirttiği ziyarette, sanatçı hem tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi hem de Mardin ve Urfa türküleri seslendirdi. Tatlıses, sağlık çalışanlarına teşekkür ederken TEKNOFEST davetini de paylaştı.
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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.
- Yayman, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını İbrahim Tatlıses'e iletti.
- İbrahim Tatlıses, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde tedavisine devam ediyor.
- Ziyarette AK Parti MKYK üyeleri Fatima Yurduseven ve Mehmet Ali Kurt da Yayman'a eşlik etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.AK Parti'den İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde Tatlıses ile görüşen Yayman'a, AK Parti MKYK üyeleri Fatima Yurduseven ve Mehmet Ali Kurt eşlik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SELAMLARINI İLETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İbrahim Tatlıses'e selamlarını ileten Yayman, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu sanatçıya tedavisinin nasıl gittiğini sordu.
Sanatçı İbrahim Tatlıses, bunun üzerine, "Süperim" karşılığını verdi. Başkan Erdoğan'ın çok iyi bir hastane yaptığını ifade eden Tatlıses, tedavisinin iyi gittiğini söyledi.
İbrahim Tatlıses, hastanedeki sağlık çalışanlarından övgüyle bahsetti.
Tatlıses, Şanlıurfa'da yapılacak TEKNOFEST'e davet edildiğini anlattı.
Ziyarette, Mardin ve Urfa türkülerinden seslendiren Tatlıses, ziyaretçilerine tatlı ikramında bulundu.