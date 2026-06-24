Antalya'da tatil acıya dönüştü: Yunan turist otel odasında hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri turistin yaşamını yitirdiğini tespit etti, vücudunda darp veya kesici alet izine rastlanmadı.

Tur kapsamında birkaç gün önce Antalya'ya gelen Skylitzis'in, planlanan çıkış işlemlerini gerçekleştirmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine otel ve tur şirketi görevlileri harekete geçti. Odaya giren ekipler, yaşlı turisti yerde hareketsiz halde buldu.

Antalya'da Yunan turist otel odasında yaşamını yitirdi

ODASINI BOŞALTMAYINCA DURUM FARK EDİLDİ

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 Haziran tarihinde katıldığı tur organizasyonu ile Antalya'ya gelen Pavlos Skylitzis'in, konaklama süresinin sona ermesine rağmen odasını boşaltmaması dikkat çekti.

Tur operatörü yetkililerinin kendisine ulaşamaması üzerine durum otel yönetimine bildirildi. Görevliler, yalnız konakladığı odaya girdiklerinde Skylitzis'i hareketsiz halde buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜ TESPİT ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otele ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Yunan turistin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerine gelen belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine polis olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri de otele yönlendirildi.

Yapılan ilk incelemelerde Skylitzis'in vücudunda darp veya kesici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.