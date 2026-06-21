Mansur Yavaş'a Haymana’da pankart operasyonu | İzinsiz afişler gece yarısı tek tek söküldü
CHP’de algı belediyeciliği zabıtaya çarptı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Haymana’da astırdığı PR pankartları, CHP’li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’un talimatıyla gece yarısı söküldü. Büyükşehir’in astırdığı afişlerin izinsiz olduğu gerekçesiyle Haymana Belediyesi zabıta ekiplerince toplandığı kaydedildi. Gerilimin perde arkasında ABB Meclisi’nde Haymana Belediyesi’ne yardımların araştırılmasına yönelik önergenin yattığı bildirildi.
Hızlı Özet Göster
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Haymana ilçesinde astırdığı hizmet pankartları, CHP'li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un talimatıyla gece yarısı söküldü.
- Haymana Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pankartların gerekli izinler alınmadan asıldığı gerekçesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi kapsamında kaldırdı.
- CHP Grup Sözcüsü Servet Akman'ın Nisan 2026'daki Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında Haymana Belediyesine yapılan yardımların araştırılması için önerge vermesi iki belediye arasındaki gerilimi tetikledi.
- Büyükşehir Belediyesinin afişlerinde Haymana ilçesindeki hizmetlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğine dair ifadeler yer alıyordu.
- İki CHP'li belediye arasındaki çatışma, partinin belediyelerdeki kaos havasını gözler önüne serdi.
Partinin ana kademesinde bölünme türkülerinin söylendiği CHP'de belediyelerde de kaos havası hakim. Başkent Ankara'da CHP'nin yönetimindeki iki belediye arasındaki çatlak pankart kriziyle gün yüzüne çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Haymana ilçesinde kendi reklamını yapmak amacıyla astırdığı hizmet pankartları, bir diğer CHP'li Haymana Belediyesi tarafından gece yarısı sökülerek ortadan kaldırıldı.
Haymana Aile Hayat Merkezi önüne yerleştirilen Büyükşehir Belediyesinin afişleri, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un talimatıyla söküldü.
ALGI BELEDİYECİLİĞİNE MAKAS
Afişlerde Haymana ilçesindeki hizmetlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi eliyle gerçekleştirildiği algısını pekiştirecek ifadeler yer alıyordu.
Haymana Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde harekete geçerek CHP'li Mansur Yavaş'ın pankartlarını topladı.
Yavaş'ın hazırlattığı pankartların kanuni prosedürlere aykırı olduğunu bildirildi.
Afişlerin gerekli izinler alınmadan asıldığı gerekçesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi kapsamında kaldırıldığı öğrenildi.
HESAPLAŞMA SOKAĞA TAŞTI
İki CHP'li belediye arasındaki gerilimin geçmişe dayandığı ortaya çıktı.
Nisan 2026 döneminde gerçekleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantılarında CHP Grup Sözcüsü Servet Akman tarafından Haymana Belediyesine yapılan yardımların araştırılması amacıyla önerge verildiği kaydedildi.
Yavaş cephesinden gelen bu hamlenin ardından Haymana Belediyesinin pankartları sökmesi, parti içindeki misilleme savaşını gözler önüne serdi.