Mansur Yavaş'a Haymana’da pankart operasyonu | İzinsiz afişler gece yarısı tek tek söküldü

CHP Grup Sözcüsü Servet Akman'ın Nisan 2026'daki Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında Haymana Belediyesine yapılan yardımların araştırılması için önerge vermesi iki belediye arasındaki gerilimi tetikledi.

Partinin ana kademesinde bölünme türkülerinin söylendiği CHP'de belediyelerde de kaos havası hakim. Başkent Ankara'da CHP'nin yönetimindeki iki belediye arasındaki çatlak pankart kriziyle gün yüzüne çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Haymana ilçesinde kendi reklamını yapmak amacıyla astırdığı hizmet pankartları, bir diğer CHP'li Haymana Belediyesi tarafından gece yarısı sökülerek ortadan kaldırıldı.