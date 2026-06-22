Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık talimatıyla şüphelinin yakalanması için gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" sıfatıyla bir AVM'de sözde "denetim yaptığı" görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ferhat Aydoğan hakkında, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında soruşturma başlattı.

Savcılık, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ferhat Aydoğan'la ilgili gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi. Söz konusu şahsın nitelikli dolandırıcılık suçundan da sicilinin olduğu öğrenildi.



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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel