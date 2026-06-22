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Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık tarafından verilen talimat doğrultusunda şüphelinin yakalanması amacıyla gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı
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  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ferhat Aydoğan hakkında kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan gözaltı kararı verdi.
  • Başsavcılık talimatıyla şüphelinin yakalanması için gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.
  • Soruşturma, kamu görevinin usulsüz şekilde üstlenildiği iddiaları üzerine yürütülüyor.

"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" sıfatıyla bir AVM'de sözde "denetim yaptığı" görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ferhat Aydoğan hakkında, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında soruşturma başlattı.

Savcılık, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ferhat Aydoğan'la ilgili gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi. Söz konusu şahsın nitelikli dolandırıcılık suçundan da sicilinin olduğu öğrenildi.

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