Mersin'de başörtülü kadına havuz engeli: Savcılık soruşturma başlattı
Mersin’de başörtülü kadınların havuza alınmadığı iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisi Baran Direk hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçları kapsamında soruşturma başlattı. Gözaltı talimatının ardından Baran Direk gözaltına alınırken, Mehmet Güngör’ün yurt dışında olduğu tespit edildi.
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- Mersin'de bir sitede başörtülü kadınların havuza girişine izin verilmediği iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı site yöneticisi Mehmet Güngör ve havuz görevlisi Baran Direk hakkında soruşturma başlattı.
- Ayşegül Tufan isimli kadın 16 Haziran 2026'da Zafer Sitesi'nde haşema ile havuz kenarına gitmek isterken kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle görevliler tarafından engellendiğini belirterek şikayetçi oldu.
- Şüpheliler hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından işlem başlatıldı.
- Havuz görevlisi Baran Direk gözaltına alınırken site yöneticisi Mehmet Güngör'ün yurt dışında olduğu tespit edildi.
- Tufan yaşadığı olayı sosyal medyada paylaşmasının ardından aynı siteden başka mağdurların kendisine ulaştığını belirterek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvuru yapmayı planladığını söyledi.
Mersin'de bulunan bir sitede başörtülü kadınların havuza girişine izin verilmediği iddiası üzerine savcılık harekete geçti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisi Baran Direk hakkında iki ayrı suçtan soruşturma başlattı.
Başörtülü anneye pes dedirten yasak
Başsavcılık tarafından verilen gözaltı talimatının ardından havuz görevlisi Baran Direk gözaltına alındı. Site yöneticisi Mehmet Güngör'ün ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜ SONRASI SORUŞTURMA
Olay, 18 Haziran 2026 tarihinde sosyal medya platformlarında yapılan bir paylaşımla gündeme geldi.
Paylaşımda, Mersin'de bulunan bir sitede, site yönetimince alındığı iddia edilen karar doğrultusunda başörtülü kadınların havuza girişine izin verilmediği öne sürüldü.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kadının site havuzuna alınmadığını belirterek yaşadığı durumu video kaydıyla kamuoyuna duyurduğu ve yetkililerden yardım istediği görüldü.
Söz konusu iddialar üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatıldı.
MAĞDUR KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU
19 Haziran 2026 günü saat 11.00 sıralarında polis merkezine müracaat eden müşteki Ayşegül Tufan'ın ifadesi alındı.
Tufan'ın ifadesinde, Mersin'in Seymenli Mahallesi'nde bulunan Zafer Sitesi'nde tatil amacıyla bulunduğunu söylediği öğrenildi.
Müşteki Tufan'ın, 4 yaşındaki çocuğunun havuzda olması nedeniyle çocuğunu gözlemlemek amacıyla haşema ile havuz kenarına gitmek istediğini, ancak site yönetimi tarafından buna engel olunduğunu beyan ettiği belirtildi.
Ayşegül Tufan'ın yaşanan olay nedeniyle site yönetiminden şikayetçi olduğu ifade edildi.
SİTE YÖNETİMİNDEN ŞİKAYETÇİ OLAN KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI
Aslen İstanbul'da ikamet ettiğini, Mersin'e tatil için gittiklerini aktaran Ayşegül Tufan, olayın 16 Haziran 2026'da gerçekleştiğini belirtti.
Dört yaşındaki oğlunun gündüz vakti dışarıya çıkıp yetişkin havuzu tarafına gittiğini, kendisinin de ona refakat etmek için o tarafa doğru gittiğini anlatan Tufan, yetişkin havuzuna girmek üzere olduğu sırada havuz görevlileri tarafından durdurulduğunu söyledi.
Görevlilerin, kıyafetinin havuz alanına girmek için uygun olmadığını söylediklerini belirten Tufan, bunun üzerine dairesine giderek haşemasını giydiğini ve bu şekilde alana yeniden girmeyi denediğini ifade etti.
Tufan, bu kez de "kılık ve kıyafetlerinin havuz alanında yasaklı olduğu" gerekçesiyle havuz yetkilileri tarafından alana kabul edilmediğini söyledi.
Yaşananların ardından havuz yönetimiyle görüştüğünü ancak havuza girme talebinin yine reddedildiğini aktaran Tufan, site yönetiminden şikâyetçi oldu.
"AYNI SİTEDEN BİR SÜRÜ MAĞDUR BANA ULAŞTI"
Yönetim tarafından da reddedilmesi üzerine yaşadığı mağduriyeti duyurmak için video çektiğini ve sosyal medyada paylaştığını anlatan Tufan, şunları söyledi:
"Yönetim kurulu kararı ile tesettürlülerin havuz çevresine ve havuzun içerisine giremeyeceğine dair bir karar aldıklarını söyledi ve ben bu durumda anayasal haklarımın olduğunu, şikayetçi olacağımı söyledim kendilerine, sosyal medyada paylaşacağımı da söyledim.
'İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz.' denildi bana. Bunun üzerine videoları çekip sosyal medyada paylaştım. Aynı sitede bir sürü mağdur ulaştı bana. Ben burada belki bir hafta, belki 10 gün kalacak biriyim. Yazlıkçıyım. Lakin burada 12 ayını geçirecek olan tesettürlü hanım kardeşlerimiz var. Onlara ses olmak istediğim için böyle bir adım attım."
Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoya ve kendisine çok sayıda destek mesajı geldiğini aktaran Tufan, konuya ilişkin emniyet mensuplarına ifade verdiklerini anlattı.
Tufan, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için hukuki mücadelesini sürdüreceğini ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da başvuru yapmayı düşündüklerini ifade etti.
O sitede yaşayan pek çok başörtülü kadın bulunduğunu belirten Tufan, bu mücadeleyi sadece kendi yaşadığı sorun için değil, tüm kadınlar için sürdürmek istediğini söyledi.
Tufan, "Kamuoyu oluşması adına bu noktada sosyal medyada desteklerini esirgemeyen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Devlet yetkililerimize, yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ayrışmayan ve eşit bir şekilde kardeşçe yaşadığımız bir Türkiye diliyorum." dedi.
İKİ AYRI SUÇTAN İŞLEM BAŞLATILDI
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisi Baran Direk hakkında soruşturma işlemleri başlatıldı.
Şüpheliler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçları kapsamında işlem yapıldı.
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında mevcutlu tahkikat işlemlerine başlandı.
HAVUZ GÖREVLİSİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisi Baran Direk hakkında gözaltı talimatı verildi.
Şüphelilerden havuz görevlisi Baran Direk gözaltına alındı.
Site yöneticisi Mehmet Güngör'ün ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
DELİLLER TEK TEK İNCELENİYOR
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.
Sosyal medya paylaşımına konu iddiaların araştırılması, müşteki beyanı, site yönetim kararları ve olayla ilgili diğer delillerin değerlendirilmesi amacıyla işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği belirtildi.