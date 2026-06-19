Mersin'de başörtülü kadına havuz engeli: Savcılık soruşturma başlattı

Tufan yaşadığı olayı sosyal medyada paylaşmasının ardından aynı siteden başka mağdurların kendisine ulaştığını belirterek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvuru yapmayı planladığını söyledi.

Şüpheliler hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından işlem başlatıldı.

Ayşegül Tufan isimli kadın 16 Haziran 2026'da Zafer Sitesi'nde haşema ile havuz kenarına gitmek isterken kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle görevliler tarafından engellendiğini belirterek şikayetçi oldu.

Mersin'de bir sitede başörtülü kadınların havuza girişine izin verilmediği iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı site yöneticisi Mehmet Güngör ve havuz görevlisi Baran Direk hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından verilen gözaltı talimatının ardından havuz görevlisi Baran Direk gözaltına alındı. Site yöneticisi Mehmet Güngör'ün ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Mersin'de bulunan bir sitede başörtülü kadınların havuza girişine izin verilmediği iddiası üzerine savcılık harekete geçti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisi Baran Direk hakkında iki ayrı suçtan soruşturma başlattı.

Müşteki Tufan'ın, 4 yaşındaki çocuğunun havuzda olması nedeniyle çocuğunu gözlemlemek amacıyla haşema ile havuz kenarına gitmek istediğini, ancak site yönetimi tarafından buna engel olunduğunu beyan ettiği belirtildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kadının site havuzuna alınmadığını belirterek yaşadığı durumu video kaydıyla kamuoyuna duyurduğu ve yetkililerden yardım istediği görüldü.

Olay, 18 Haziran 2026 tarihinde sosyal medya platformlarında yapılan bir paylaşımla gündeme geldi.

SİTE YÖNETİMİNDEN ŞİKAYETÇİ OLAN KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Aslen İstanbul'da ikamet ettiğini, Mersin'e tatil için gittiklerini aktaran Ayşegül Tufan, olayın 16 Haziran 2026'da gerçekleştiğini belirtti.

Dört yaşındaki oğlunun gündüz vakti dışarıya çıkıp yetişkin havuzu tarafına gittiğini, kendisinin de ona refakat etmek için o tarafa doğru gittiğini anlatan Tufan, yetişkin havuzuna girmek üzere olduğu sırada havuz görevlileri tarafından durdurulduğunu söyledi.

Görevlilerin, kıyafetinin havuz alanına girmek için uygun olmadığını söylediklerini belirten Tufan, bunun üzerine dairesine giderek haşemasını giydiğini ve bu şekilde alana yeniden girmeyi denediğini ifade etti.

Tufan, bu kez de "kılık ve kıyafetlerinin havuz alanında yasaklı olduğu" gerekçesiyle havuz yetkilileri tarafından alana kabul edilmediğini söyledi.

Yaşananların ardından havuz yönetimiyle görüştüğünü ancak havuza girme talebinin yine reddedildiğini aktaran Tufan, site yönetiminden şikâyetçi oldu.