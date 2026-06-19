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Seferihisar Belediyesi'ndeki imar ve rüşvet operasyonunda başkan yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ndeki inşaat ve imar süreçlerinde haksız kazanç ile menfaat temin edildiği iddiasıyla yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, kamu görevlisi Ö.A, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B. ile şirket ortağı R.Ö.'nün de bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Seferihisar Belediyesi'ndeki imar ve rüşvet operasyonunda başkan yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı
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  • İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P. dahil 5 şüpheli tutuklandı.
  • Tutuklananlar arasında inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B., kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. bulunuyor.
  • Soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
  • Soruşturma, Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar süreçlerinde menfaat temin ettikleri iddiasına dayanıyor.
  • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada toplam 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Seferihisar Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı. (Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır.)Seferihisar Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı. (Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır.)

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 7 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Seferihisar Belediyesi'ndeki imar ve rüşvet operasyonunda başkan yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı-3

5 KİŞİ TUUTUKLANDI

Şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakıldı.

Seferihisar Belediyesi'ndeki imar ve rüşvet operasyonunda başkan yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı-4

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerle bağlantısı olduğu öne sürülen Güzelbahçe'nin daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı.

Söz konusu 8 şüphelinin dün İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanmış, şüphelilerden S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edilmişti.

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