Başkan Erdoğan gemi teslimat töreninde açıkladı: "Bir ilki gerçekleştirdik"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda CAm. ROMAN Korveti Romanya Deniz Kuvvetlerine, TCG KOÇHİSAR Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi ise Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen CAm. ROMAN Korveti, Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk kez savaş gemisi ihraç etmesini sağladı.

Türkiye geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attı.

Türkiye aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biri olup 15'ten fazlası dost ülkelere ihraç edilmek üzere savaş gemileri üretiyor.

CAm. ROMAN Korveti keşif, gözetleme, devriye ve muharip görevlerde kullanılacak, TCG KOÇHİSAR ise deniz yetki alanlarının korunması ve karakol görevlerinde görev yapacak.

Türkiye askeri gemi inşa kabiliyetini ulusal ve uluslararası alanda kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Başkan Erdoğan gemi teslim törenine katılıyor BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENE KATILIYOR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen CAm. ROMAN Korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına; TCG KOÇHİSAR (P-1221) Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi ise Türk Deniz Kuvvetleri'ne bugün teslim edildi. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan törende konuştu. (Haberin fotoğrafları AA, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.) Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli komutanları, savunma sanayii ve gemicilik sektörümüzün değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle kendilerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğum değerli dostum Nicușor Dan'la Romanya heyetinin kıymetli üyelerine ülkemize 'hoş geldiniz, safalar getirdiniz' demek istiyorum. "TÜRKİYE-ROMANYA DOSTLUĞUNU BİR ADIM DAHA ÖTEYE TAŞIYORUZ"



Bugün dünyanın gözbebeği İstanbul'da denizciliğimizin, mühendisliğimizin ve Türkiye-Romanya dostluğunun yeni bir nişanesine tanıklık etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz törenimizde, tarihten süzülüp gelen Türkiye-Romanya dostluğunu bir adım daha öteye taşıyoruz. Kam Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetlerine teslim ederken, Koçhisar açık deniz karakol gemimizi envantere katmanın gururunu taşıyoruz. Aynı tezgahtan çıkan, aynı mühendislik aklının ürünü olan bu iki kardeş geminin donanmalarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Her iki platformun ülkelerimize, Karadeniz'in güvenliğine, NATO ittifakına ve bölgemizin huzuruna büyük katkılar yapacağına inanıyorum. SAHADA GÜÇLÜ OLMAYAN MASAYA MENÜ OLUR



Konuşmamın hemen başında bir hususun altını önemle çizmek istiyorum. Sizlerin de takibi üzere dünyamız Soğuk Savaş'tan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim 'zor oyun bozar' dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Karşılaştığımız her kriz, ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.