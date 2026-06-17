İzmir Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonunda ikinci dalga | Ağbaba'nın danışmanı Akyılmaz gözaltında

Adli makamlar tarafından sürdürülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar Belediyesinde haftalar önce başlayan "rüşvet" soruşturması, bugün düzenlenen ikinci dalga operasyonla belediyenin üst yönetimine uzandı. CHP'li Seferihisar Belediyesinde görevli 6 şüpheli gözaltına alındı.

Seferihisar Belediyesi'nde CHP'li milletvekilinin danışmanı gözaltında!

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Operasyonun en kritik adımı İstanbul'da atıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, İstanbul'da bulunduğu sırada emniyet güçlerince yakalandı.

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivan'ın sorgulanmak üzere İzmir'e getirildiği bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü aktarıldı.

AĞBABA'YA UZANDI

Seferihisar soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın da gözaltına alındığı belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın 500 bin TL rüşvet aldığı iddia ediliyor

MASAK raporunda danışman Özlem Akyılmaz'ın rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin TL'lik ödemeyi Veli Ağbaba'ya gönderdiği tespit edildi.

RÜŞVET DÖNDÜ DOLAŞTI AĞBABA'YA ULAŞTI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yürütülen 2026/394 esas sayılı dosya kapsamında elde edilen MASAK raporları, rüşvet trafiğini saniye saniye belgeledi.

Soruşturma kapsamında rüşvete aracılık etme eyleminden 20 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanan Evrim Ataman'ın hesap hareketleri incelendi. MASAK verilerine göre, müteahhit Sönmez Budak'ın oğlu Rıdvan Korkmaz Budak'ın hesabından 5 Mart 2024 tarihinde Ataman'ın Vakıfbank hesabına 500 bin TL gönderildiği saptandı. Tutarın hesaba geçmesi sonrası 7 Mart 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz adına kayıtlı Türkiye İş Bankası hesabına EFT yapıldığı belirlendi. Aynı gün saat 14.52'de Akyılmaz'ın hesabına geçen 500 bin TL'nin, saat 16.33'te Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Türkiye İş Bankası hesabına havale edildiği tespit edildi.

İTİRAF ETTİ

Cumhuriyet Başsavcılığında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 22 Mayıs 2026 ve 4 Haziran 2026 tarihlerinde ifade veren Evrim Ataman, para trafiğinin perde arkasını anlattı. Rüşvet çarkını itiraf eden Ataman, "Hesabıma gelen 500 bin TL, müteahhit Sönmez Budak'ın Seferihisar ilçesi Düzce Mahallesindeki İyonya Konakları adı verilen villalarına yapı kullanım izin belgesi almak için Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talep ettiği 6 milyon TL'lik rüşvetin bir kısmıdır. İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talimatı doğrultusunda bu parayı Özlem Akyılmaz adına kayıtlı hesaba gönderdim. Özlem Akyılmaz'ı tanımam, şahısla aramda herhangi ticaret ilişkisi yoktur. Sönmez Budak ve oğlu Rıdvan Korkmaz Budak ile aramda o tarihte ticari ilişki bulunmuyordu." dedi.

TELEFONU BİLE AĞBABA'NIN

Soruşturma derinleştirilirken TBMM tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen resmi yazı, kritik bağlantıyı gözler önüne serdi.

Yazıda, Özlem Akyılmaz'ın CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu bildirildi.

Akyılmaz'ın, Ağbaba adına kayıtlı 0505 ile başlayan cep telefonu numaralı hattı kullandığı saptandı.

DOSYASI AYRILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında rüşvet almak suçundan Veli Ağbaba'nın evrakını tefrik ederek yetkisizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesi bekleniyor

GÖZALTI LİSTESİ

İkinci dalga operasyonda Pehlivan ve Akyılmaz'ın yanı sıra inşaat sektörü temsilcileri yakalandı.

Sönmez İnşaat sahipleri Sönmez Budak ile Rıdvan Korkmaz Budak, Vatan Gıda Nakliyat Hafriyat İnşaat sahibi Salih Yurduseven, Öğmenler Yapı Turizm İnşaat Mühendislik şirketi sahibi Rıdvan Öğmen gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Gözaltına alınanlar şöyle:

İbrahim Gökhan PEHLİVAN (Belediye Başkan Yardımcısı)

Sönmez BUDAK (Sönmez İnşaat Sahibi)

Rıdvan Korkmaz BUDAK (Sönmez İnşaat Sahibi)

Özlem AKYILMAZ (TBMM Genel Sekreterliği Büro Memuru SGK kaydı bulunmaktadır. - Açık kaynaklarda CHP Malatya Milletvekili Veli AĞBABA ile birlikte bulunan, sistemlerde Veli AĞBABA'nın telefon numarası olarak beyan ettiği hattı kullanan- Ankara'da ikamet etmektedir.) GÖZALTINDA

Salih YURDUSEVEN (Vatan Gıda Nakliyat Hafriyat İnşaat Sahibi) GÖZALTINDA

Rıdvan ÖĞMEN (Öğmenler Yapı Turizm İnşaat Mühendislik Şirket Sahibi) GÖZALTINDA





İKİNCİ DALGA

Seferihisar Belediyesine yönelik 18-20 Mayıs'ta düzenlenen ilk operasyonda çok sayıda tutuklama gerçekleşmişti.

Yolsuzluk soruşturmasının tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk aşamasında Seferihisar Belediyesi Satın Alma Birimi Koordinatörü Oktay Kalkan, gazeteci Evrim Ataman, Encümen Üyesi Harita Mühendisi Barış Sakcı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Aynı operasyonda gözaltına alınan Seferihisar Jeotermal A.Ş. büro işçisi Seda Türkmen savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Adli makamlarca derinleştirilen soruşturma kapsamında yeni aşamaya geçildi.

Soruşturma dosyasındaki yeni deliller ışığında harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel