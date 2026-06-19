ABD Başkanı Donald Trump açıkladı: Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

ABD Başkanı Donald Trump, resmi program listesinde Ankara'nın da yer aldığını açıkça ilan etti. Trump, "Önümüzdeki dönemde birçok yurt dışı ziyaret gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda Türkiye'ye de gideceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN SONRA İSTİKAMET ÇİN

ABD Başkanı, Ankara temaslarının ardından Asya kıtasında da kritik bir diplomasi hamlesi yürüteceklerini belirtti. Türkiye ziyaretinin hemen arkasından takvimin netleştiğini ifade eden Donald Trump, "Türkiye'ye gideceğiz. Sonra ise büyük bir konferans için tekrar Çin'e gideceğiz" dedi.

HÜRMÜZ'DE YOĞUN TRAFİK

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 700 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmekte olduğunu belirterek, "Gemiler Hürmüz Boğazı'ndan daha önce kimsenin görmediği bir hızla geçiyor" dedi.

İRAN'A YENİ TEHDİT

İran'a yeniden saldırmamız halinde Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatı ciddi şekilde etkilenebilir.

Trump, Tahran yönetimini "Aksi takdirde onlara hiç hoşlanmayacakları şeyler yapacağız. O noktaya geleceğini sanmıyorum. Bunu yaparsak, bir anda boğazdan petrol akışının kesildiğini göreceksiniz." sözleri ile tehdit etti.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel