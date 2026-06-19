ABD Başkanı Donald Trump açıkladı: Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği resmi ziyaret rotasına Türkiye'yi de dahil ettiğini duyurdu. Trump, enerji ve ticaret koridoru olan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını vurgularken, Türkiye temaslarının hemen ardından büyük bir uluslararası konferansa katılmak üzere Çin'e geçeceğini ilan etti.
Hızlı Özet Göster
- ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
- Trump, Türkiye ziyaretinin ardından Çin'de düzenlenecek büyük bir konferansa katılacağını duyurdu.
- Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin tarihi seviyelere ulaştığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, resmi program listesinde Ankara'nın da yer aldığını açıkça ilan etti. Trump, "Önümüzdeki dönemde birçok yurt dışı ziyaret gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda Türkiye'ye de gideceğiz" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DEN SONRA İSTİKAMET ÇİN
ABD Başkanı, Ankara temaslarının ardından Asya kıtasında da kritik bir diplomasi hamlesi yürüteceklerini belirtti. Türkiye ziyaretinin hemen arkasından takvimin netleştiğini ifade eden Donald Trump, "Türkiye'ye gideceğiz. Sonra ise büyük bir konferans için tekrar Çin'e gideceğiz" dedi.
HÜRMÜZ'DE YOĞUN TRAFİK
ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 700 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmekte olduğunu belirterek, "Gemiler Hürmüz Boğazı'ndan daha önce kimsenin görmediği bir hızla geçiyor" dedi.
İRAN'A YENİ TEHDİT
İran'a yeniden saldırmamız halinde Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatı ciddi şekilde etkilenebilir.
Trump, Tahran yönetimini "Aksi takdirde onlara hiç hoşlanmayacakları şeyler yapacağız. O noktaya geleceğini sanmıyorum. Bunu yaparsak, bir anda boğazdan petrol akışının kesildiğini göreceksiniz." sözleri ile tehdit etti.