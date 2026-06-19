Kaçırılan CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu: 7 şüpheli gözaltında! Yolsuzluk soruşturmasında 1 ay sonra savunma yapacaktı
Geçtiğimiz günlerde evinin önünden kaçırılan CHP'li İBB soruşturmasının kilit ismi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu. Soruşturmada gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Başına maske geçirilip park halinde bir başka aracın plakası kopyalanan bir minibüsle kaçırılan Karaal’ın 1 ay sonra ifade vereceği öğrenildi. İBB'de yandaş şirketlere peşkeş çekilen reklam ihaleleriyle, 6.2 milyar liralık kamu zararı oluşturan Kültür A.Ş.'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, İBB iddianamesinde örgüt üyesi olarak yer alıyor.
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- CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.
- Karaal, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuksuz yargılanıyor ve iddianamede örgüt üyesi olarak 12 eylemden sorumlu tutuluyor.
- Kaçırma olayıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Karaal'ın görev aldığı usulsüz ihalelerde toplam 1 milyar 571 milyon 250 bin lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi.
- Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal, olayı şahit olduklarını ve komşuların da bağırdığını belirtti.
Geçtiğimiz günlerde evinin önünden kaçırılan CHP'li İBB soruşturmasının kilit ismi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulundu. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
17 HAZİRAN GÜNÜ EVİNİN ÖNÜNDE KAÇIRILDI
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuksuz yargılanan Karaal, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.
Erhan Karaal, iki kızı ve eşi ile birlikte geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir ziyaret için evden çıkmaya hazırlanıyordu. Karaal, ailesinden önce evinden çıkarak otomobiline gitti. Aracının yanında beklediği sırada aracının hemen yanında duran başka bir araçtan inen kimliği belirsiz üç-dört kişilik grup, Erhan Karaal'ı kafasına vurarak darp etti. Şüpheliler, geldikleri araca Karaal'ı da bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Kaçırma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılma anı kamerada
AYNI SOKAKTAKİ ARACI KOPYALADILAR
Erhan Karaal'ın yaşadığı anlara çocuğu ve bir komşusu da şahit oldu. Karaal'ın eşi olay sonrası polise giderek yaşananları anlattı ve şikâyette bulundu. Erhan Karaal'ın aynı sokakta bulunan bir araçla aynı model ve renk olan plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı iddia edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında çalışma yaptı.
ERHAN KARAAL KURTARILDI
Araştırmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 7'ye yükseldi.
6.2 MİLYARLIK KAMU ZARARINDA ŞÜPHELİ
İBB'de yandaş şirketlere peşkeş çekilen reklam ihaleleriyle, 6.2 milyar liralık kamu zararı oluşturan Kültür A.Ş.'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, İBB iddianamesinde örgüt üyesi olarak yer alıyor. Halihazırda Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı yapan Erhan Karaal, 12 eylemden sorumlu tutuluyor. Takvim'den Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, söz konusu eylemlerin ilkinde, ana ihalenin 3 milyon 100 bin liraya Kültür A.Ş.'ye ihale edildiği ve bu paranın İBB'nin kasasına girdiği anlatıldı. Kültür A.Ş.'nin işi aldıktan sonra 4 milyon 200 bin liraya Elis Dış Ticaret isimli başka bir firmaya usulsüzce verdiği tespit edildi. İBB'nin kasasına giren 1 milyon 100 binlik kamu zararına sebep olan isimler arasından Erhan Karaal yer alıyor.
KARAAL'IN GÖREV YAPTIĞI SÜREDE KAMU ZARARI 1.5 MİLYARI GEÇTİ
Karaal'ın görev aldığı eylemlerde yapılan usulsüz ihale sebebiyle 490 milyon 996 bin lira, 308 milyon 95 bin lira, 296 milyon 404 bin lira, 252 milyon 534 bin lira, 86 milyon 159 bin lira, 53 milyon 572 bin lira, 27 milyon, 18 milyon 784 bin lira ve 36 milyon 606 bin lira kamu zararı oluştuğu yer alıyor. Karaal'ın yer aldığı eylemlerde toplam kamu zararı 1 milyar 571 milyon 250 bin lira.
1 AY SONRA SAVUNMA YAPACAKTI
Karaal'ın dava kapsamında henüz mahkeme heyeti tarafından dinlenmediği, yaklaşık 1 ay sonra savunma yapacağı öğrenildi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olay yerindeki ve güzergâhtaki tüm kamera kayıtları mercek altına alındı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin yakalanması için emniyet seferber oldu. 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Olay yeri ve aracın güzergâhındaki güvenlik kamera kayıtları mercek altına alındı.
EŞİ KONUŞTU
Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal olayla ilgili konuştu. Karaal, "Dün eşim işten geldikten sonra yemek yedik ve yürüyüş için sahile inecektik. Küçük kızımla birlikte eşim önden dışarıya çıktı. Küçük kızım biraz öndeydi. Eşimi iki kişi yakalayıp kafasına vurup arabanın içine attı. O arada komşular hepsi bir bağırış halindeydi. Arkadaşım da geliyordu, 'Arabayı tespit ettim' dedi" şeklinde konuştu.