Kaçırılan CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu: 7 şüpheli gözaltında! Yolsuzluk soruşturmasında 1 ay sonra savunma yapacaktı

Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal, olayı şahit olduklarını ve komşuların da bağırdığını belirtti.

Karaal'ın görev aldığı usulsüz ihalelerde toplam 1 milyar 571 milyon 250 bin lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Kaçırma olayıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karaal, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuksuz yargılanıyor ve iddianamede örgüt üyesi olarak 12 eylemden sorumlu tutuluyor.

Geçtiğimiz günlerde evinin önünden kaçırılan CHP'li İBB soruşturmasının kilit ismi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulundu. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu



17 HAZİRAN GÜNÜ EVİNİN ÖNÜNDE KAÇIRILDI



İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuksuz yargılanan Karaal, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

Erhan Karaal, iki kızı ve eşi ile birlikte geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir ziyaret için evden çıkmaya hazırlanıyordu. Karaal, ailesinden önce evinden çıkarak otomobiline gitti. Aracının yanında beklediği sırada aracının hemen yanında duran başka bir araçtan inen kimliği belirsiz üç-dört kişilik grup, Erhan Karaal'ı kafasına vurarak darp etti. Şüpheliler, geldikleri araca Karaal'ı da bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Kaçırma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılma anı kamerada

AYNI SOKAKTAKİ ARACI KOPYALADILAR



Erhan Karaal'ın yaşadığı anlara çocuğu ve bir komşusu da şahit oldu. Karaal'ın eşi olay sonrası polise giderek yaşananları anlattı ve şikâyette bulundu. Erhan Karaal'ın aynı sokakta bulunan bir araçla aynı model ve renk olan plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı iddia edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

ERHAN KARAAL KURTARILDI

Araştırmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 7'ye yükseldi.