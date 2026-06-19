Etkinlikte belediyenin kendi salonu, teknik altyapısı ve işletmesi kullanılmasına rağmen 2.7 milyon TL harcandığı iddia edildi.

CHP'li Kartal Belediyesi'nin düzenlediği bir panel organizasyonunda, belediyenin kendi salonu, teknik altyapısı ve işletmesini kullandığı etkinlik için KDV dahil 2.7 milyon TL harcandı. İddiaya göre Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından 25 Aralık'ta gerçekleştirilen ve toplam gideri 100 bin TL'yi bulan seminer için 2.7 milyon TL'ye ihale verildi. İhale yine belediye iştiraki olan KARTANSAŞ'a verildi.

Önce eski Kültür Müdürü Hüseyin Güler anısına düzenlenen programın ilanında çoğu gazeteci 20 konuşmacının katılacağı bilgisi yer alırken, her katılımcıya 50 bin TL ödeme yapıldığı ve salon, yemek dahil tüm giderlerin belediye iştirakleri tarafından karşılandığı öğrenildi.