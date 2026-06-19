CHP'li Kartal Belediyesi'nde 2.7 milyon liralık ihale skandalı
CHP'li Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından 25 Aralık'ta eski Kültür Müdürü Hüseyin Güler anısına düzenlenen panel organizasyonunda devasa ihale usulsüzlüğü patlak verdi. Toplam maliyeti konuşmacı ödemeleri, salon ve yemek dahil en fazla 100 bin TL'yi bulan seminer programı için belediye bütçesinden KDV dahil tam 2,7 milyon TL harcandı. Etkinlikte belediyenin kendi iştiraki olan KARTANSAŞ'a verilen ihalede, organizasyonun zaten belediyenin kendi salonunda, kendi teknik altyapısı ve kendi personeliyle gerçekleştirilmesine rağmen bu büyüklükte bir fatura kesilmesi ilçede usulsüzlük ve yolsuzluk tartışmalarını alevlendirdi.
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- CHP'li Kartal Belediyesi'nin düzenlediği panel organizasyonu için belediye iştiraki KARTANSAŞ'a KDV dahil 2.7 milyon TL ihale verildi.
- Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından 25 Aralık'ta gerçekleştirilen seminer eski Kültür Müdürü Hüseyin Güler anısına düzenlendi.
- Etkinlikte belediyenin kendi salonu, teknik altyapısı ve işletmesi kullanılmasına rağmen 2.7 milyon TL harcandığı iddia edildi.
- Panelde yer alan 20 konuşmacının her birine 50 bin TL ödeme yapıldığı öğrenildi.
- Seminerin toplam gerçek giderinin 100 bin TL olduğu belirtildi.
CHP'li Kartal Belediyesi'nin düzenlediği bir panel organizasyonunda, belediyenin kendi salonu, teknik altyapısı ve işletmesini kullandığı etkinlik için KDV dahil 2.7 milyon TL harcandı. İddiaya göre Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından 25 Aralık'ta gerçekleştirilen ve toplam gideri 100 bin TL'yi bulan seminer için 2.7 milyon TL'ye ihale verildi. İhale yine belediye iştiraki olan KARTANSAŞ'a verildi.
Önce eski Kültür Müdürü Hüseyin Güler anısına düzenlenen programın ilanında çoğu gazeteci 20 konuşmacının katılacağı bilgisi yer alırken, her katılımcıya 50 bin TL ödeme yapıldığı ve salon, yemek dahil tüm giderlerin belediye iştirakleri tarafından karşılandığı öğrenildi.
Buna karşın ihale için 2.7 milyon TL ödenmesi tartışmalara neden oldu.