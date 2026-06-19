Bakanlık listeyi güncelledi: Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha!
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini güncelledi. Türkiye genelinde yürütülen denetimlerin ardından yenilenen listede uygunsuzluk tespit edilen markalar ve ürünler "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında kamuoyuna açıklandı.
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- Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 18 Haziran'da güncellenen listesinde tereyağı, yoğurt, kaşar peyniri, sucuk, köfte, Adana kebap, kıyma, zeytinyağı, bal, ayran ve baharat gibi ürünlerde taklit ve tağşiş tespit edildi.
- Gaziantep ve Mersin'de faaliyet gösteren iki firmanın içli köfte ve dana kavurma ürünlerinde laboratuvar analizlerinde tek tırnaklı (at ve eşek) eti bulundu.
- Adana kebap, köfte ve kıymalarda maliyeti düşürmek amacıyla tavuk ve hindi gibi kanatlı etlerinin karıştırıldığı belirlendi.
- Sucuk ve paketli ürünlerde sakatat, köftede soya, süt ürünlerinde bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.
- Sızma zeytinyağı ve bal gibi arıcılık ürünlerinde de sahtecilik yapıldığı ortaya çıkarıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda uygunsuz bulunan firmaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Bakanlığın yayımladığı son güncellenmiş listede; süt ürünlerinden et ürünlerine, zeytinyağından baharatlara kadar günlük tüketimde sıkça yer alan birçok temel gıdada hile yapan firmalar ortaya çıkarıldı.
GÜNCELLENEN LİSTEDE YOK YOK!
18 Haziran'da yenilenen listeye göre; tereyağı, yoğurt, kaşar peyniri, sucuk, köfte, Adana kebap, kıyma, zeytinyağı, bal, ayran ve baharat gibi ürün gruplarında taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.
KAVURMA VE İÇLİ KÖFTEDE "EŞEK" ETİ TESPİT EDİLDİ
Güncellenen listenin en dikkat çeken detay ise yine tek tırnaklı (at ve eşek) eti skandalı oldu. Yapılan laboratuvar analizlerinde, Gaziantep ve Mersin'de faaliyet gösteren iki firmanın içli köfte ve dana kavurma ürünlerinde "tek tırnaklı" eti tespit edildiği açıklandı.
İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri:
KEBAP VE KIYMADA "KANATLI ETİ" İSTİLASI
Özellikle dışarıda sıklıkla tüketilen Adana kebap, köfte ve kıymalarda maliyeti düşürmek amacıyla tavuk, hindi gibi kanatlı etlerinin karıştırıldığı belgelendi.
SUCUKTA SAKATAT, KÖFTEDE SOYA, SÜTTE BİTKİSEL YAĞ!
Hileler sadece kanatlı etiyle sınırlı kalmadı. Kahvaltıların vazgeçilmezi sucuklar ve paketli ürünlerde de farklı yöntemlere başvurulduğu görüldü
ZEYTİNYAĞI VE BALDA DA AFFETMEDİLER
Lüks tüketim maddeleri arasında yer alan sızma zeytinyağı ve arıcılık ürünleri de sahtekarların hedefinde yer aldı.
DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK
Bakanlık, gıda sahtekarlığına karşı yürütülen denetimlerin aralıksız ve artarak devam edeceğini, tespit edilen uygunsuzlukların kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.