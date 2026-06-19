Bakanlık listeyi güncelledi: Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha!

Sızma zeytinyağı ve bal gibi arıcılık ürünlerinde de sahtecilik yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Adana kebap, köfte ve kıymalarda maliyeti düşürmek amacıyla tavuk ve hindi gibi kanatlı etlerinin karıştırıldığı belirlendi.

Gaziantep ve Mersin'de faaliyet gösteren iki firmanın içli köfte ve dana kavurma ürünlerinde laboratuvar analizlerinde tek tırnaklı (at ve eşek) eti bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 18 Haziran'da güncellenen listesinde tereyağı, yoğurt, kaşar peyniri, sucuk, köfte, Adana kebap, kıyma, zeytinyağı, bal, ayran ve baharat gibi ürünlerde taklit ve tağşiş tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda uygunsuz bulunan firmaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Bakanlığın yayımladığı son güncellenmiş listede; süt ürünlerinden et ürünlerine, zeytinyağından baharatlara kadar günlük tüketimde sıkça yer alan birçok temel gıdada hile yapan firmalar ortaya çıkarıldı.

18 Haziran'da yenilenen listeye göre; tereyağı, yoğurt, kaşar peyniri, sucuk, köfte, Adana kebap, kıyma, zeytinyağı, bal, ayran ve baharat gibi ürün gruplarında taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

KAVURMA VE İÇLİ KÖFTEDE "EŞEK" ETİ TESPİT EDİLDİ

Güncellenen listenin en dikkat çeken detay ise yine tek tırnaklı (at ve eşek) eti skandalı oldu. Yapılan laboratuvar analizlerinde, Gaziantep ve Mersin'de faaliyet gösteren iki firmanın içli köfte ve dana kavurma ürünlerinde "tek tırnaklı" eti tespit edildiği açıklandı.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri: