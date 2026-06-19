81 ile YKS talimatı: Meydanlarda dev ekranlar kurulmayacak

Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce ekipler tarafından kontrol edilecek ve binalarda güvenlik, trafik ve gürültü tedbirleri uygulanacak.

YKS'ye 2 milyon 425 bin 560 kişi katılacak ve yurt genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ile 6 bin 907 ekip görev yapacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisine, YKS nedeniyle meydanlarda dev ekran kurulmaması talimatı verdi.

VALİLİK VE BELEDİYELER HAREKETE GEÇTİ



Talimatla birlikte 21-22 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, öğrencilerin huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri, sınav merkezlerine ulaşımda aksama yaşanmaması ve gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla valilikler ve belediyeler harekete geçti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisine, YKS nedeniyle meydanlarda dev ekran kurulmaması talimatı verdi. Karar sonrası Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın hafta sonu oynayacağı Dünya Kupası karşılaşması için meydanlarda planlanan dev ekran organizasyonları üst üste iptal edildi.

YURT GENELİNDE 44 BİN 886 PERSONEL YAPACAK



Öte yandan Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını bildirdi.

Bakan Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'ye yönelik alınan tedbirler ve gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sınava 2 milyon 425 bin 560 kişinin katılacağını hatırlatan Çiftçi, huzur ve güven içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığın tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Meydanlarda dev ekran kurulmayacak!

A Milli Takım ilk maçında Avustralya ile karşılaşmış. Meydanlarda dev ekranlar kurulmuştu. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

Çiftçi, "Ülke genelinde 11 bin 883 okulda, 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak. Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle kontrol edilecek, sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

"GEÇ KALMA RİSKİ BULUNAN ADAYLARA GEREKLİ DESTEK SAĞLANACAK"

Hazır kuvvet ve takviye ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirileceğini bildiren Çiftçi, sınava geç kalma riski bulunan adaylara gerekli desteğin sağlanacağını dile getirdi.

Bakan Çiftçi, organize kopya girişimleriyle sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirlerin en üst seviyede uygulanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sınav evraklarının nakli boyunca güvenlik kesintisiz olarak sağlanacaktır. Ayrıca, T.C. Kimlik Kartını kaybeden adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğümüz, 20 Haziran Cumartesi günü saat 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Evlatlarımızın yıllardır verdikleri emeğin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için hiçbir aksaklığa müsaade etmeyeceğiz."

Samet Baş Takvim.com.tr Güncel