Yavaş'tan ağır abi rolü: CHP'deki ihraçlara karşı arabulucu oldu Genel Merkez reddetti
Parti içinde “arınma” tasfiyelerine hız veren Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Merkez Yönetim Kurulu, kurultay davasından şaibeli 8 il başkanını görevden alarak disipline sevk etti. Parti Sözcüsü Müslim Sarı’nın duyurduğu kararlar öncesinde CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın "ağır abi" rolüyle arabuluculuğa soyunduğu ortaya çıktı. Yavaş’ın “disiplin sopasının partiye zarar vereceği” iddiasıyla tasfiye sürecini engellemeye çalıştığı bildirildi. Yavaş’a rağmen rağmen genel merkezin geri adım atmadığı kaydedildi. Yavaş daha önce de “Kılıçdaroğlu ile görüşmem” dediği iddiasını yalanlayarak genel merkeze sinyal çakmıştı. CHP içindeki koltuk kavgalarıyla ilgilenen Yavaş’ın Ankara’yı ihmal ettiği eleştirileri de yükseliyor.
Hızlı Özet Göster
- CHP Genel Merkezi, 8 il başkanını görevden aldı ve disipline sevk etti.
- Mansur Yavaş, CHP içindeki gerilimi düşürmek için arabuluculuk yapmaya çalıştı.
- Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş dahil 6 il başkanı görevden alındı.
- İzmir İl Başkanlığı yönetimi feshedildi, 3 eski il başkanı ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.
- CHP Sözcüsü Müslim Sarı, görevden almalar ve atamaları kamuoyuna duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisinde şaibeli kurultayın sancıları devam ediyor.. Mutlak butlan kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin "arınma" mottosuyla parti içindeki kirli isimlere yönelik tasfiye dalgasına karşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "ağır abi" rolüyle arabuluculuğa soyunduğu öğrenildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in "Cumhurbaşkanı adayımız olabilir" çıkışıyla kapı araladığı Mansur Yavaş'ın Özgür Özel cephesi ile Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi arasında köprü olmak için devreye girdiği belirlendi.
YAPMAYIN ETMEYİN ONLARI KOVMAYIN
Genel Merkezde dün gerçekleştirilen ve çok sayıda il başkanına yönelik disiplin ve ihraç dosyalarının masaya yatırıldığı MYK toplantısı sürecinde devreye giren Yavaş'ın, "partide onarılmaz yaralar açılacağı" söylemiyle harekete geçtiği kaydedildi.
Doğrudan görüşme trafiği yerine genel merkez düzeyindeki kurumsal temaslarını kullanan Yavaş'ın, "disiplin sopasının kullanılmasının partiye zarar vereceğini" savunduğu aktarıldı.
Uzlaşı arayışıyla devreye giren Yavaş'ın, "ihraçların CHP tabanında yeni ve derin kırılmalara davetiye çıkaracağını, gerilimi tırmandırmak yerine sağduyulu yol izlenmesi gerektiğini" Kılıçdaroğlu yönetimine ilettiği bildirildi.
SEN ARADAN ÇEKİL MANSUR
Mansur Yavaş'ın partinin ağır topu olarak yaptığı sağduyu çağrılarına rağmen süreç Genel Merkezin istediği yönde ilerledi. 17 Haziran 2026 tarihinde toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu, olağanüstü kurultay hareketliliği gerekçesiyle toplam 8 il başkanı hakkında görevden alma ve disipline sevk etme kararları aldı. Kılıçdaroğlu yönetimine yakın kaynaklar disiplin sürecinin parti disiplininin tesisi olduğunu savunurken, parti içi muhalefet yaşananları tasfiye operasyonu sözleriyle öne sürdü.
Mansur Yavaş fonlu medyanın "Kılıçdaroğlu ile görüşmem" dediğine dair iddiasını yalanlamıştı. Yavaş, Sözcü gazetesinde yer alan "Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu ile görüşmem" şeklinde sözler sarf ettiğine dair açıklamasında "Böyle bir sözüm yok" diyerek CHP medyasını boşa düşürmüştü.
ANKARA KİMİN UMURUNDA
CHP'nin iç kavgasında taraflar arasında mekik dokuyan Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevini aksattığı eleştirileri de yöneltiliyor.
Başkent'in sorun yumağıyla ilgilenmek yerine işini gücünü bırakıp CHP'deki iç savaşla uğraşan Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığı "başkansız yönetim" anlayışını sürdürdüğü ifade ediliyor.
PAVYON KAPILARINDA DELEGE SATIN ALANLAR KAPI DIŞARI
Mansur Yavaş'ın girişimlerine rağmen CHP'de çok sayıda il başkanının koltuğu gitti.
Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından kamuoyuna duyurulan kararlarla birçok il teşkilatında görevden almalar ve yeni atamalar gerçekleştirildi. Açıklanan listeye göre pavyonda delegelerle oy pazarlığı yaptığı kurultay davasında itiraflara yansıyan Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş görevden alındı.
Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu, Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık ve Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya görevden alınan diğer isimler olarak belirlendi.
İzmir İl Başkanlığı yönetimi feshedildi.
Kurultay davasında isimleri geçen ve örgütleri feshedilen 3 mevcut il başkanı ise Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya olarak sıralandı.
Mutlak butlan davası süreci ve kurultay tartışmaları kapsamında, aralarında mahkeme kararıyla kongresi iptal edilen İstanbul Eski İl Başkanı Özgür Çelik'in de yer aldığı 3 eski il başkanı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.