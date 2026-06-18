Yavaş'tan ağır abi rolü: CHP'deki ihraçlara karşı arabulucu oldu Genel Merkez reddetti

Başkent'in sorun yumağıyla ilgilenmek yerine işini gücünü bırakıp CHP'deki iç savaşla uğraşan Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığı "başkansız yönetim" anlayışını sürdürdüğü ifade ediliyor.

PAVYON KAPILARINDA DELEGE SATIN ALANLAR KAPI DIŞARI

Mansur Yavaş'ın girişimlerine rağmen CHP'de çok sayıda il başkanının koltuğu gitti.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından kamuoyuna duyurulan kararlarla birçok il teşkilatında görevden almalar ve yeni atamalar gerçekleştirildi. Açıklanan listeye göre pavyonda delegelerle oy pazarlığı yaptığı kurultay davasında itiraflara yansıyan Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş görevden alındı.

Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu, Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık ve Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya görevden alınan diğer isimler olarak belirlendi.

İzmir İl Başkanlığı yönetimi feshedildi.

Kurultay davasında isimleri geçen ve örgütleri feshedilen 3 mevcut il başkanı ise Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya olarak sıralandı.

Mutlak butlan davası süreci ve kurultay tartışmaları kapsamında, aralarında mahkeme kararıyla kongresi iptal edilen İstanbul Eski İl Başkanı Özgür Çelik'in de yer aldığı 3 eski il başkanı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel