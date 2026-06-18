Moskova'da kritik mesajlar: NATO, Ukrayna, İran ve Gazze gündemi masadaydı: Fidan’dan Trump vurgusu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmelerde NATO Zirvesi'nden ABD-İran görüşmelerine, Rusya-Ukrayna savaşından Gazze’ye kadar birçok başlıkta dikkat çeken mesajlar verdi. Fidan, Ankara’daki NATO Zirvesi’nde kritik kararların alınabilmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımının önemine vurgu yaparken, İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde teknik ayrıntıların henüz netleşmediğini söyledi.
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- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin ABD Başkanı Trump'ın katılımı olmadan sonuçlandırılamayacağını belirtti.
- Fidan, 16-17 Haziran'da Rusya Federasyonu'nda Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüştü.
- Rusya yetkililerinin Ukrayna savaşının sona ermesi için Donetsk konusunun çözülmesi şartını sürdürdüğünü aktaran Fidan, Moskova'nın pozisyonunda değişiklik olmadığını söyledi.
- ABD-İran nükleer müzakerelerinde zenginleştirilmiş uranyumun geleceği ve moratoryumun uygulanması gibi teknik detayların henüz netleşmediğini belirten Fidan, prensipte uzlaşı sağlanan başlıklar bulunduğunu ifade etti.
- Fidan, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde Erivan yönetiminin önemli adımlar attığını ve doğrudan uçuşlar ile ticarette ilerleme sağlandığını kaydetti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği Rusya Federasyonu ziyareti sonrasında Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Rusya temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Danışmanları Igor Levitin ve Vladimir Medinskiy ile görüştü. Ayrıca Fidan, Rus istihbarat yetkilileri, Rosneft Başkanı Igor Seçin ve Rusya'daki Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmesinde, ittifakın geleceğini ilgilendiren önemli konuların masada olacağını belirtti.
Fidan, "Çok önemli konular var ve bunların ABD Başkanı'nın bulunmadığı bir toplantıda karara bağlanması mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Avrupalı ülkelerin de Ankara'daki zirvenin Trump'ın katılımını sağlayan en önemli unsur olarak gördüğünü aktaran Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinin zirve açısından belirleyici olduğunu söyledi.
RUSYA İLE İLİŞKİLERDE SORUN YOK MESAJI
Moskova temaslarının ardından konuşan Fidan, Türkiye ile Rusya arasında hem ikili ilişkilerde hem de bölgesel meselelerde iş birliğinin sürdüğünü vurguladı.
İki ülkenin farklı görüşlere sahip olduğu alanlar bulunsa da diyalog ve iş birliği kanallarının açık tutulduğunu belirten Fidan, liderler arasındaki karşılıklı güvenin ilişkilerin temelini oluşturduğunu ifade etti.
RUSYA'DAN UKRAYNA MESAJI: DONETSK ŞARTI
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Moskova yönetiminin pozisyonunda bir değişiklik gözlemlemediğini söyledi.
Rus yetkililerin, "Donetsk konusu hallolmadan olma şansı yok" yaklaşımını sürdürdüğünü aktaran Fidan, savaşın sona ermesine yönelik müzakerelerde temel anlaşmazlıkların devam ettiğini kaydetti.
GÜNEY KAFKASYA'DA 3+3 VURGUSU
Fidan, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan'ın yer aldığı 3+3 Bölgesel İş birliği Platformu'nun önemine dikkat çekti.
Bölgedeki rekabet ve tahakküm anlayışının yerini iş birliğine bırakması gerektiğini belirten Fidan, Orta Koridor'un geliştirilmesi ve bağlantısallığın artırılması konusunda önemli adımlar atılabileceğini söyledi.
ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine de değinen Fidan, Erivan yönetiminin son dönemde önemli adımlar attığını ifade etti.
Doğrudan uçuşlar ve ticaret gibi alanlarda ilerleme sağlandığını belirten Fidan, gerekli şartların oluşması halinde Türkiye'nin normalleşmeye hazır olduğunu vurguladı.
ABD-İRAN MUTABAKATINDA TEKNİK AYRINTILAR MASADA
ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, prensipte uzlaşı sağlanan başlıkların bulunduğunu ancak teknik detayların henüz netleşmediğini söyledi.
Fidan, özellikle zenginleştirilmiş uranyumun geleceği ve İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik moratoryumun nasıl uygulanacağının görüşüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Birincisi, zenginleştirilmiş uranyuma ne olacak? İkincisi, bundan sonraki zenginleştirme moratoryumu nasıl işletilecek? Örneğin, 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumun, İran'da seyreltilmesi konusunda bir prensip anlayışı var. Ama bunun seyreltilmesini kim yapacak, kim kontrol edecek, nasıl 'doğrulanacak', bunların görüşülmesi gerekiyor."
İSRAİL'E SERT TEPKİ
Bakan Fidan, İsrail'in bölgedeki politikalarını da eleştirerek, yaşananların yalnızca Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu haline geldiğini söyledi.
İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirten Fidan, uluslararası toplumdan gelen diplomatik tepkilerin arttığını ifade etti.
Gazze'de ateşkes ve ikinci aşama müzakereleri için çalışmaların sürdüğünü aktaran Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da sürece aktif katkı sunduğunu kaydetti.