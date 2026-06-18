Moskova'da kritik mesajlar: NATO, Ukrayna, İran ve Gazze gündemi masadaydı: Fidan’dan Trump vurgusu

Fidan, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde Erivan yönetiminin önemli adımlar attığını ve doğrudan uçuşlar ile ticarette ilerleme sağlandığını kaydetti.

ABD-İran nükleer müzakerelerinde zenginleştirilmiş uranyumun geleceği ve moratoryumun uygulanması gibi teknik detayların henüz netleşmediğini belirten Fidan, prensipte uzlaşı sağlanan başlıklar bulunduğunu ifade etti.

Fidan, 16-17 Haziran'da Rusya Federasyonu'nda Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği Rusya Federasyonu ziyareti sonrasında Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Rusya temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Danışmanları Igor Levitin ve Vladimir Medinskiy ile görüştü. Ayrıca Fidan, Rus istihbarat yetkilileri, Rosneft Başkanı Igor Seçin ve Rusya'daki Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmesinde, ittifakın geleceğini ilgilendiren önemli konuların masada olacağını belirtti.

Fidan, "Çok önemli konular var ve bunların ABD Başkanı'nın bulunmadığı bir toplantıda karara bağlanması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Avrupalı ülkelerin de Ankara'daki zirvenin Trump'ın katılımını sağlayan en önemli unsur olarak gördüğünü aktaran Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinin zirve açısından belirleyici olduğunu söyledi.