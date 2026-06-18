Ege Üniversitesi soruşturmasında yeni gelişme: 27 şüpheli tutuklandı

USULSÜZLÜK İDDİALARI EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

İzmir'de Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerine yönelik yürütülen soruşturmada, kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, belirli firmalara menfaat sağlandığı ve yaklaşık 3 milyar 100 milyon liralık kamu zararına neden olunduğu iddiaları üzerine operasyon düzenlenmişti. İzmir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, aralarında eski üniversite yöneticilerinin de bulunduğu isimler hakkında işlem başlatılmıştı.

Ege Üniversitesi'nde 3,1 milyarlık usulsüzlük

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel