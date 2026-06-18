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Ege Üniversitesi soruşturmasında yeni gelişme: 27 şüpheli tutuklandı

Ege Üniversitesi'nde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla başlatılan yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Yaklaşık 3,1 milyar liralık kamu zararının tespit edildiği soruşturmada 27 şüpheli tutuklanırken, şirketlere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.

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Ege Üniversitesi soruşturmasında yeni gelişme: 27 şüpheli tutuklandı
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  • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ege Üniversitesi merkezli yolsuzluk soruşturmasında 9 Haziran 2026 tarihinde 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
  • Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si mahkemece tutuklandı.
  • Mahkeme kararıyla 26 kişi ve 16 şirkete ait mal varlıklarına el konuldu.
  • Şüphelilere ait 150 taşıt ve 49 taşınmaz hakkında el koyma kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ege Üniversitesi merkezli yolsuzluk soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilere ilişkin adli süreç sürerken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de tedbir kararı uygulandı.

Ege Üniversitesi soruşturmasında 27 şüpheli tutuklandı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Ege Üniversitesi soruşturmasında 27 şüpheli tutuklandı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Başsavcılık koordinesinde 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda toplam 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ege Üniversitesi soruşturmasında yeni gelişme: 27 şüpheli tutuklandı-3

SUÇTAN ELDE EDİLEN MAL VARLIKLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde şüpheliler ve bağlantılı şirketlerin mali hareketleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan araştırmalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları tespit edildi.

Mahkeme kararıyla 26 kişi ve 16 şirkete ait mal varlıklarına el konuldu.

Ege Üniversitesi soruşturmasında yeni gelişme: 27 şüpheli tutuklandı-4

150 ARAÇ VE 49 TAŞINMAZ İÇİN TEDBİR KARARI

Yürütülen mali incelemeler sonucunda şüphelilere ait olduğu belirlenen 150 taşıt ile 49 taşınmaz hakkında el koyma kararı verildi. Kararın, soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda uygulandığı öğrenildi.

Ege Üniversitesi soruşturmasında yeni gelişme: 27 şüpheli tutuklandı-5

USULSÜZLÜK İDDİALARI EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

İzmir'de Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerine yönelik yürütülen soruşturmada, kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, belirli firmalara menfaat sağlandığı ve yaklaşık 3 milyar 100 milyon liralık kamu zararına neden olunduğu iddiaları üzerine operasyon düzenlenmişti. İzmir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, aralarında eski üniversite yöneticilerinin de bulunduğu isimler hakkında işlem başlatılmıştı.

Ege Üniversitesi'nde 3,1 milyarlık usulsüzlük

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Ege Üniversitesi soruşturmasında yeni gelişme: 27 şüpheli tutuklandı-7 Ege Üniversitesi soruşturmasında yeni gelişme: 27 şüpheli tutuklandı-8 Ege Üniversitesi soruşturmasında yeni gelişme: 27 şüpheli tutuklandı-9

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