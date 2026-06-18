Ege Üniversitesi soruşturmasında yeni gelişme: 27 şüpheli tutuklandı
Ege Üniversitesi'nde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla başlatılan yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Yaklaşık 3,1 milyar liralık kamu zararının tespit edildiği soruşturmada 27 şüpheli tutuklanırken, şirketlere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.
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- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ege Üniversitesi merkezli yolsuzluk soruşturmasında 9 Haziran 2026 tarihinde 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
- Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si mahkemece tutuklandı.
- Mahkeme kararıyla 26 kişi ve 16 şirkete ait mal varlıklarına el konuldu.
- Şüphelilere ait 150 taşıt ve 49 taşınmaz hakkında el koyma kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ege Üniversitesi merkezli yolsuzluk soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilere ilişkin adli süreç sürerken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de tedbir kararı uygulandı.
27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Başsavcılık koordinesinde 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda toplam 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
SUÇTAN ELDE EDİLEN MAL VARLIKLARI MERCEK ALTINA ALINDI
Soruşturma çerçevesinde şüpheliler ve bağlantılı şirketlerin mali hareketleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan araştırmalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları tespit edildi.
Mahkeme kararıyla 26 kişi ve 16 şirkete ait mal varlıklarına el konuldu.
150 ARAÇ VE 49 TAŞINMAZ İÇİN TEDBİR KARARI
Yürütülen mali incelemeler sonucunda şüphelilere ait olduğu belirlenen 150 taşıt ile 49 taşınmaz hakkında el koyma kararı verildi. Kararın, soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda uygulandığı öğrenildi.
USULSÜZLÜK İDDİALARI EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ
İzmir'de Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerine yönelik yürütülen soruşturmada, kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, belirli firmalara menfaat sağlandığı ve yaklaşık 3 milyar 100 milyon liralık kamu zararına neden olunduğu iddiaları üzerine operasyon düzenlenmişti. İzmir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, aralarında eski üniversite yöneticilerinin de bulunduğu isimler hakkında işlem başlatılmıştı.
Ege Üniversitesi'nde 3,1 milyarlık usulsüzlük