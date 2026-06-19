19 Haziran Cuma hutbesinde Muharrem ayı ve Kerbela için önemli çağrı

Hutbede Gazze ve Filistin başta olmak üzere Müslümanların yaşadığı acılara dikkat çekildi.

Hz. Hüseyin ve yetmişi aşkın Müslümanın Kerbela'da şehit edilişi hatırlatılarak Kerbela'nın birlik ve adalet mesajı öne çıkarıldı.

19 Haziran 2026 tarihli Cuma hutbesinin konusu "Birlikte Rahmet Vardır" oldu. Hutbede Muharrem ayının manevi iklimi, Aşure Günü, Kerbela'nın hatırlattığı birlik mesajı ve İslam kardeşliğini koruma çağrısı öne çıktı.

19 Haziran hutbesinde Muharrem ayının manevi önemi öne çıkarıldı.

MUHARREM AYININ MANEVİ ÖNEMİ VURGULANDI

Hutbede, Muharrem ayının Yüce Allah'ın saygı duyulmasını emrettiği dört aydan biri olduğu hatırlatıldı. Peygamber Efendimiz'in bu ayı "Hürmete layık" olarak zikrettiği belirtildi (Tevbe, 9/36; Müslim, Sıyam, 203).

Muharrem ayının ibadet, hamd, şükür, tövbe ve istiğfarla değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda Resul-i Ekrem'in, "Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" buyurduğu aktarıldı (Müslim, Sıyam, 202).

AŞURE GÜNÜ VE KERBELA HATIRLATMASI

Hutbede, önümüzdeki perşembe günü Aşure Günü'nün idrak edileceği bildirildi. Aşure Günü'nün birçok peygamberin hayatında önemli gelişmelere sahne olduğu vurgulandı.

Aynı günün İslam tarihinde derin bir hüzünle de anıldığı belirtildi. Peygamber Efendimiz'in, "Cennet gençlerinin efendisi" diyerek övdüğü torunu Hz. Hüseyin ile çoğu Ehl-i Beyt'e mensup yetmişi aşkın Müslümanın Kerbela'da şehit edildiği hatırlatıldı (Tirmizi, Menakıb, 30).

Aşure Günü, Kerbela’nın birlik ve adalet mesajıyla birlikte hatırlatıldı.

KERBELA'NIN MESAJI BİRLİK VE ADALET

Hutbede Kerbela'nın yalnızca bir matem değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik çağrısı olduğu ifade edildi. Müminlere ayrılık ve gayrılığa düşmeden hareket etme sorumluluğu hatırlatıldı.

Kerbela'nın hak ve hakikati ayakta tutmayı, adaletten ve iyilikten ayrılmamayı öğrettiği vurgulandı. Fitne ve fesatla kardeşi kardeşe düşürmek isteyenlere karşı feraset ve basiretle davranılması gerektiği belirtildi.

Bu bölümde Peygamber Efendimiz'in, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" uyarısına dikkat çekildi. Hutbede sevinç ve nimetin yanında hüzün ve meşakkatin de paylaşılması gerektiği mesajı verildi (İbn Hanbel, IV, 278).

İSLAM KARDEŞLİĞİNE ZARAR VERECEK SÖZLERDEN KAÇINMA ÇAĞRISI

Hutbede, bugün başta Gazze ve Filistin olmak üzere birçok coğrafyada Müslümanların acı ve gözyaşıyla karşı karşıya bırakıldığı ifade edildi. İslam beldelerinin yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürmek isteyen zalimlerin yeni Kerbelalar yaşanması için çaba gösterdiği belirtildi.

Ümmet-i Muhammed'in aynı hüznü tekrar yaşamamak için ihtilafları derinleştirmek yerine ortak paydada buluşması gerektiği vurgulandı. Hutbede, "Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın" ayetiyle birlik çağrısı yapıldı (Al-i İmran, 3/105).

Rabbimizin, Peygamberimizin, Kitabımızın ve kıblemizin bir olduğu hatırlatıldı. İslam kardeşliğine zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınma sorumluluğu öne çıkarıldı.

HUTBE KARDEŞLİK UYARISIYLA SONA ERDİ

Hutbede başta Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt-i Mustafa olmak üzere, din, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden bütün şehitler rahmetle yad edildi.

Hutbe, Allah Resulü'nün şu uyarısıyla tamamlandı: "Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun…" (Buhari, Edeb, 62).

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