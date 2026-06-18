Sürücülerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği belirlendi.

Denetimlerde abartı egzoz kullanan ve yüksek sesli müzikle çevreyi rahatsız eden sürücüler tespit edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 18 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda, abartı egzoz kullandığı ve yüksek sesli müzikle çevreyi rahatsız ettiği belirlenen sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik güvenliğini tehlikeye atan ve vatandaşların huzurunu bozan sürücülere yönelik denetimlerde 18 araç trafikten men edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 18 araç trafikten men edildi.(Haberde yer alan fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

TRAFİK MAGANDALARI MERCEK ALTINA ALINDI

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenli ve daha yaşanabilir bir sosyal yaşam alanı oluşturmak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen trafik uygulamalarında abartı egzoz kullanarak ve yüksek sesli müzik sistemleriyle çevreye rahatsızlık veren sürücüler mercek altına alındı.