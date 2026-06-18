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Düzce'de abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı: 18 araç trafikten men edildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenli ve daha yaşanabilir bir sosyal yaşam alanı oluşturmak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Trafik uygulamalarında abartı egzoz kullanan ve yüksek sesli müzik sistemleriyle çevreye rahatsızlık veren sürücüler tek tek tespit edildi. Yapılan kontrollerde 18 sürücünün Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği belirlenirken, sürücülere idari para cezası uygulandı ve araçları trafikten men edildi. Emniyet yetkilileri, benzer ihlallere yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

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Düzce'de abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı: 18 araç trafikten men edildi
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  • Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 18 araç trafikten men edildi.
  • Denetimlerde abartı egzoz kullanan ve yüksek sesli müzikle çevreyi rahatsız eden sürücüler tespit edildi.
  • Sürücülerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği belirlendi.
  • Kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası uygulandı.
  • Emniyet yetkilileri trafik güvenliğine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

Düzce'de trafik güvenliğini tehlikeye atan ve vatandaşların huzurunu bozan sürücülere yönelik denetimlerde 18 araç trafikten men edildi.

Video Oynatma İkonu Düzce'de ''Abart Egzoz'' denetimi: 18 araç men edildi!

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda, abartı egzoz kullandığı ve yüksek sesli müzikle çevreyi rahatsız ettiği belirlenen sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 18 araç trafikten men edildi.(Haberde yer alan fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 18 araç trafikten men edildi.(Haberde yer alan fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

TRAFİK MAGANDALARI MERCEK ALTINA ALINDI

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenli ve daha yaşanabilir bir sosyal yaşam alanı oluşturmak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen trafik uygulamalarında abartı egzoz kullanarak ve yüksek sesli müzik sistemleriyle çevreye rahatsızlık veren sürücüler mercek altına alındı.

Sürücülerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği belirlendi.Sürücülerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği belirlendi.

18 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Yapılan denetimlerde 18 sürücünün 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edildi. Kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası uygulanırken, araçları da trafikten men edildi.

Düzce'de abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı: 18 araç trafikten men edildi-4

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK
Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini tehlikeye atan, vatandaşların huzur ve güvenliğini bozan ihlallere karşı denetimlerin kararlılıkla ve artarak devam edeceğini bildirdi.

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Düzce'de abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı: 18 araç trafikten men edildi-6 Düzce'de abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı: 18 araç trafikten men edildi-7 Düzce'de abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı: 18 araç trafikten men edildi-8
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