Saatte 225 km gidecek ilk yerli tren! Bakan Uraloğlu A Haber'de açıkladı
İstanbul ulaşımında yeni bir dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Yakası'nı kuşatacak 69 kilometrelik dev ring hattının 22 kilometrelik yeni bölümünün açılacağını müjdeledi. Bakan Uraloğlu Halkalı-Gayrettepe arasını trafiğe takılmadan 57 dakikaya, havalimanı ulaşımını ise 30 dakikaya düşürecek devasa projenin detayları ve saatte 225 km hıza ulaşan ilk yerli trenin detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.
Hızlı Özet Göster
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla İstanbul'da 22 kilometrelik metro hattının yarın açılacağını duyurdu.
- Halkalı-Gayrettepe arasındaki hat, İstanbul Havalimanı ve Arnavutköy'ü de kapsayan toplam 69 kilometrelik ring projesinin parçasını oluşturuyor.
- Halkalı ile Gayrettepe arası maksimum 57 dakikada, Halkalı ile İstanbul Havalimanı arası ise 30 dakikada kat edilebilecek.
- Halkalı İstasyonu Marmaray ile entegre çalışarak Gebze ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzanan ulaşım ağına bağlanıyor.
- Türkiye'nin ilk yerli elektrikli treni testlerde saatte 240 kilometre hıza ulaştı ve saatte 225 kilometre hızla sefere başlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'de Hikmet Öztürk'ün gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek projelerden yüksek hızlı demiryolu yatırımlarına kadar birçok konu canlı yayında ele alındı.
HALKALI İSTASYONU
İstanbul'un en kritik ulaşım akslarından birinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şu anda bulunduğumuz Halkalı İstasyonu; Arnavutköy, İstanbul Havalimanı ve Kağıthane-Gayrettepe metro hattının en uç noktalarından biri olup Marmaray ile entegre olduğu en önemli bölgelerden biridir." dedi.
İstasyonun mimari estetiğine dikkat çeken Uraloğlu, "Burası sadece bir metro istasyonu değil, sanki bazı sanat eserlerinin de sergilendiği, arkadaşlarımızın büyük emek verdiği çok güzel bir istasyon." ifadelerini kullandı.
AVRUPA YAKASI'NI KUŞATAN 69 KİLOMLUK DEV RİNG
Projenin devasa ölçeğini harita üzerinde gösteren Bakan Uraloğlu, "İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki neredeyse bütün yerleşimi tamamen kucaklayacak bir ring hattı oluşturuyoruz. Tam 69 kilometrelik devasa bir hattın en önemli parçalarından birinden bahsediyoruz." sözleriyle projenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
22 KİLOMETRELİK HATTIN AÇILIŞI YAPILIYOR
İstanbulluların heyecanla beklediği açılış tarihini veren Uraloğlu, "İnşallah yarın, bu haritada kırmızıyla gördüğümüz yaklaşık 22 kilometrelik bölümü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açacağız." şeklinde konuştu. Hattın kapsamının genişliğine değinen Bakan, "Tamamı 69 kilometre olan bu hat, Marmaray ile entegre olarak Avrupa tarafındaki tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek. Esasında bu sistem, Marmaray üzerinden Gebze'ye ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzanan komple bir ulaşım ağının parçasıdır." dedi.
MAKSİMUM 57 DAKİKA
Ulaşım sürelerinde yaşanan devrimi rakamlarla anlatan Abdulkadir Uraloğlu, "Trafiğe takılmadan, raylı sistem konforuyla maksimum 57 dakikada Halkalı ile Gayrettepe arası kat edilebilecek. İstanbul gibi bir metropolde bu süre çok büyük bir nimettir," ifadelerini kullandı. Diğer hatlarla entegrasyonun önemine değinen Uraloğlu, "Bu proje, İstanbullunun yaşantısını kolaylaştıracak ve ona zaman kazandıracak bir sistemdir." dedi.
Havalimanı ulaşımında yaşanacak hızı detaylandıran Uraloğlu, "Halkalı'dan bindiğinizde 30 dakikada İstanbul Havalimanı'ndasınız. Eğer devam ederseniz Gayrettepe'ye 57 dakikada ulaşarak tüm ringi tamamlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde Gayrettepe ile İstanbul Havalimanı arası ise sadece 27 dakika sürüyor." sözleriyle ulaşımın ne kadar hızlanacağını aktardı.
YERLİ TREN MÜJDESİ: SAATTE 225 KM GİDECEK
Bakan Uraloğlu saatte 225 kilometre giden ilk yerli trenin yapılacağının müjdesini vererek "Biz bu sene denemesine başladığımız saatte 225 km hızla giden Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli trenini raylara koyduk. 240 kilometreye kadar testlerde çıktık." dedi.
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