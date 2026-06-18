Saatte 225 km gidecek ilk yerli tren! Bakan Uraloğlu A Haber'de açıkladı

Halkalı İstasyonu Marmaray ile entegre çalışarak Gebze ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzanan ulaşım ağına bağlanıyor.

Halkalı ile Gayrettepe arası maksimum 57 dakikada, Halkalı ile İstanbul Havalimanı arası ise 30 dakikada kat edilebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'de Hikmet Öztürk'ün gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek projelerden yüksek hızlı demiryolu yatırımlarına kadar birçok konu canlı yayında ele alındı.

HALKALI İSTASYONU

İstanbul'un en kritik ulaşım akslarından birinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şu anda bulunduğumuz Halkalı İstasyonu; Arnavutköy, İstanbul Havalimanı ve Kağıthane-Gayrettepe metro hattının en uç noktalarından biri olup Marmaray ile entegre olduğu en önemli bölgelerden biridir." dedi.

İstasyonun mimari estetiğine dikkat çeken Uraloğlu, "Burası sadece bir metro istasyonu değil, sanki bazı sanat eserlerinin de sergilendiği, arkadaşlarımızın büyük emek verdiği çok güzel bir istasyon." ifadelerini kullandı.

AVRUPA YAKASI'NI KUŞATAN 69 KİLOMLUK DEV RİNG



Projenin devasa ölçeğini harita üzerinde gösteren Bakan Uraloğlu, "İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki neredeyse bütün yerleşimi tamamen kucaklayacak bir ring hattı oluşturuyoruz. Tam 69 kilometrelik devasa bir hattın en önemli parçalarından birinden bahsediyoruz." sözleriyle projenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.