23 ilde eş zamanlı siber suç operasyonu: 5 günde 330 şüpheli yakalandı | Nitelikli dolandırıcılığa geçit verilmedi
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı son 5 günlük bilanço, siber suçlarla mücadelede yürütülen operasyonların boyutunu ortaya koydu. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 23 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 330 şüpheli yakalandı. Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, POS tefeciliği, nitelikli dolandırıcılık ve hesap ele geçirme suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerden 91'i tutuklanırken, 70 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Hızlı Özet Göster
- İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 23 il merkezli operasyonlarda 330 şüpheli yakalandığını duyurdu.
- Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 91'i tutuklandı, 70 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda operasyonlar gerçekleştirildi.
- Şüphelilerin çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçları işledikleri tespit edildi.
- Şüpheliler POS tefeciliği, oltalama yöntemleriyle dolandırıcılık ve mobil bankacılık hesaplarına yetkisiz erişim gibi suçlar işledi.
İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 23 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 91'i tutuklanırken, 70 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
SİBER SUÇLARA EŞ ZAMANLI OPERASYON
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi", "Yasa Dışı Bahis" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 il merkezli operasyon düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 330 şüpheli yakalandı.
91 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 91'i tutuklanırken, 70 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
SUÇLAR TEK TEK SIRALANDI
Bakanlık açıklamasında, yakalanan şüphelilerin;
- Müstehcen çocuk görüntüsü bulundurdukları,
- POS tefeciliği yaptıkları,
- Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden araç ve hesap kiralama, düşük faizli kredi ile kapora dolandırıcılığı yöntemlerini kullandıkları,
- Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,
- Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,
- Yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık ettikleri,
- Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, tespit edildi.
MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, devletin gücü, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi ve vatandaşların desteğiyle suç ve suçlularla mücadelenin ülke genelinde tavizsiz şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.
Açıklamada operasyonda görev alan polis ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edildi.