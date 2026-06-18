Şüpheliler POS tefeciliği, oltalama yöntemleriyle dolandırıcılık ve mobil bankacılık hesaplarına yetkisiz erişim gibi suçlar işledi.

Şüphelilerin çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçları işledikleri tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda operasyonlar gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 23 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 91'i tutuklanırken, 70 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

SİBER SUÇLARA EŞ ZAMANLI OPERASYON

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi", "Yasa Dışı Bahis" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 il merkezli operasyon düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 330 şüpheli yakalandı.

91 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 91'i tutuklanırken, 70 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.