Beştepe'de yılın 3'üncü MGK toplantısı! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Terörsüz Türkiye ve Kıbrıs masada

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmeler ile Rum Yönetimi'nin Fransa ile askeri anlaşma imzalaması görüşülecek.

Toplantıda Washington-Tahran mutabakatının sahada uygulanması ve İsrail'in Filistin ile Lübnan'a yönelik saldırıları ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu bu yıl 3'üncü kez Beştepe'de toplanacak ve gündemde ABD-İran barışı yer alacak.

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokuyan Ankara, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu, bu yıl 3'üncü kez yine yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'de yapılacak toplantının en önemli başlığı ABD-İran barışı.

ABD-İRAN MUTABAKATI ELE ALINACAK MGK toplantısında Washington-Tahran hattındaki mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar ele alınacak.

Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS MASADA



Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlar da masada olacak.

Soykırımcı İsrail ile yakınlaşan Rum Yönetimi'nin Fransa ile askeri anlaşma imzalamasını "Ada'da yakılmak istenen fitne ateşi" olarak gören Türkiye, bölgedeki durumu hassasiyetle izliyor. Toplantıda Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılacaklar konuşulacak.