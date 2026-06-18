Beştepe'de yılın 3'üncü MGK toplantısı! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Terörsüz Türkiye ve Kıbrıs masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki MGK bu yıl 3'üncü kez yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'de bugün toplanacak zirvede Washington-Tahran mutabakatının sahada uygulanması ve İsrail'in Filistin ile Lübnan'a yönelik saldırıları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci, Ankara'daki NATO zirvesiyle birlikte Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlar da masada olacak.
Hızlı Özet Göster
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu bu yıl 3'üncü kez Beştepe'de toplanacak ve gündemde ABD-İran barışı yer alacak.
- Toplantıda Washington-Tahran mutabakatının sahada uygulanması ve İsrail'in Filistin ile Lübnan'a yönelik saldırıları ele alınacak.
- Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmeler ile Rum Yönetimi'nin Fransa ile askeri anlaşma imzalaması görüşülecek.
- Terörle mücadele kapsamında terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak yöntemler ve Suriye-Irak'taki gelişmeler değerlendirilecek.
- Rusya-Ukrayna Savaşı ve 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nin hazırlıkları toplantıda masaya yatırılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu, bu yıl 3'üncü kez yine yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'de yapılacak toplantının en önemli başlığı ABD-İran barışı.
Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokuyan Ankara, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.
ABD-İRAN MUTABAKATI ELE ALINACAK
MGK toplantısında Washington-Tahran hattındaki mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar ele alınacak.
ABD-İran anlaşmasına dair provokatif açıklamalar yapan İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları konuşulacak.
DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS MASADA
Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlar da masada olacak.
Soykırımcı İsrail ile yakınlaşan Rum Yönetimi'nin Fransa ile askeri anlaşma imzalamasını "Ada'da yakılmak istenen fitne ateşi" olarak gören Türkiye, bölgedeki durumu hassasiyetle izliyor. Toplantıda Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılacaklar konuşulacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Terörsüz Türkiye hedefi de kurulun gündeminde. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı yöntemler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor.
NATO ZİRVESİ DEĞERLENDİRİLECEK
Hem bu çalışmalar hem de sahadaki son durum toplantıda değerlendirilecek. Suriye ve Irak'taki gelişmeler görüşülecek. MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı ile 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nin hazırlıklarının masaya yatırılması da bekleniyor.