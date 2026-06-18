45 ilde Narko Pars operasyonu: 352 şüpheli yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 45 ilde Narko Pars operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 352 şüpheli yakalandı, 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
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- Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 45 ilde düzenlenen Narko Pars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı.
- Operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.
- Şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri skunk tohumlarını ülke genelinde sattıkları belirlendi.
- Operasyonlarda 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
- Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya dahil 45 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen "Narko Pars" operasyonlarında 352 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü.
45 İLDE NARKO PARS OPERASYONU
Bu kapsamda 45 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri "skunk tohumları"nın ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi.
Ekipler, 45 ilde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirirken, şüphelileri teknik ve fiziki takiple izleyerek suç faaliyetlerini delillendirdi.
HANGİ İLLERDE DÜZENLENDİ?
|No
|İl
|1
|Adana
|2
|Adıyaman
|3
|Amasya
|4
|Ankara
|5
|Antalya
|6
|Artvin
|7
|Aydın
|8
|Balıkesir
|9
|Bingöl
|10
|Bolu
|11
|Burdur
|12
|Bursa
|13
|Çanakkale
|14
|Çorum
|15
|Denizli
|16
|Diyarbakır
|17
|Erzincan
|18
|Erzurum
|19
|Eskişehir
|20
|Isparta
|21
|İstanbul
|22
|İzmir
|23
|Kars
|24
|Kastamonu
|25
|Kayseri
|26
|Kocaeli
|27
|Konya
|28
|Kütahya
|29
|Manisa
|30
|Mersin
|31
|Muğla
|32
|Niğde
|33
|Ordu
|34
|Rize
|35
|Sakarya
|36
|Samsun
|37
|Sivas
|38
|Tekirdağ
|39
|Uşak
|40
|Yozgat
|41
|Zonguldak
|42
|Karaman
|43
|Yalova
|44
|Osmaniye
|45
|Düzce
132 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Düzenlenen operasyonlarda ise 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.