45 ilde Narko Pars operasyonu: 352 şüpheli yakalandı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 45 ilde düzenlenen Narko Pars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri skunk tohumlarını ülke genelinde sattıkları belirlendi.

Operasyonlarda 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya dahil 45 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen "Narko Pars" operasyonlarında 352 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü.