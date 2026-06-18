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45 ilde Narko Pars operasyonu: 352 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 45 ilde Narko Pars operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 352 şüpheli yakalandı, 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

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45 ilde Narko Pars operasyonu: 352 şüpheli yakalandı
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  • Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 45 ilde düzenlenen Narko Pars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı.
  • Operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.
  • Şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri skunk tohumlarını ülke genelinde sattıkları belirlendi.
  • Operasyonlarda 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
  • Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya dahil 45 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen "Narko Pars" operasyonlarında 352 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü.

Operasyondan görüntüler (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Operasyondan görüntüler (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

45 İLDE NARKO PARS OPERASYONU

Bu kapsamda 45 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri "skunk tohumları"nın ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi.

Ekipler, 45 ilde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirirken, şüphelileri teknik ve fiziki takiple izleyerek suç faaliyetlerini delillendirdi.

HANGİ İLLERDE DÜZENLENDİ?

Noİl
1Adana
2Adıyaman
3Amasya
4Ankara
5Antalya
6Artvin
7Aydın
8Balıkesir
9Bingöl
10Bolu
11Burdur
12Bursa
13Çanakkale
14Çorum
15Denizli
16Diyarbakır
17Erzincan
18Erzurum
19Eskişehir
20Isparta
21İstanbul
22İzmir
23Kars
24Kastamonu
25Kayseri
26Kocaeli
27Konya
28Kütahya
29Manisa
30Mersin
31Muğla
32Niğde
33Ordu
34Rize
35Sakarya
36Samsun
37Sivas
38Tekirdağ
39Uşak
40Yozgat
41Zonguldak
42Karaman
43Yalova
44Osmaniye
45Düzce

Uyuşturucu operasyonuUyuşturucu operasyonu

132 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda ise 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

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45 ilde Narko Pars operasyonu: 352 şüpheli yakalandı-4 45 ilde Narko Pars operasyonu: 352 şüpheli yakalandı-5 45 ilde Narko Pars operasyonu: 352 şüpheli yakalandı-6

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