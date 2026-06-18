İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Sosyal medya paylaşımları takibe takıldı! 15 gözaltı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Sosyal medyada El Kaide yanlısı paylaşımlar yapan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyon kapsamında başlatılan soruşturma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, örgütle bağlantılı oldukları ve geçmiş dönemde DEAŞ mensubu olarak faaliyet yürüttükleri değerlendirilen bazı kişilerin, sosyal medya üzerinden El Kaide yanlısı paylaşımlar yaptığı belirlendi.