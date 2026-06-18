Fatma Nur öğretmenin katilinin cezası belli oldu

Mahkeme heyeti, sanık lehine herhangi bir takdiri indirim uygulanmamasına karar verdi.

Olay tarihinde 17 yaşında olan sanık için çocuklara yönelik ceza hükümleri uygulanarak ceza 24 yıl hapse indirildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürüldüğü okul saldırısına ilişkin davada karar açıklandı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Karar duruşmasına tutuklu sanık Furkan S.B., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulunurken, Milli Eğitim Bakanlığı avukatı izleyici olarak yer aldı. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve çok sayıda öğretmen de duruşmayı takip etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın öğretmen Fatma Nur Çelik'e yönelik saldırısını "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçu kapsamında değerlendirdi ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak suç tarihinde 17 yaşında olan F.S.B. için çocuklara yönelik ceza hükümleri uygulanarak bu ceza 24 yıl hapse çevrildi.

Heyet, sanığın lehine herhangi bir takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

DİĞER SUÇLARDAN 13 YIL 6 AY CEZA

Heyet, okulda yaralanan diğer mağdurlara yönelik eylemleri nedeniyle sanığı çeşitli suçlardan toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Böylece sanığa verilen toplam ceza 37 yıl 6 ay hapis oldu.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kararda, olayda kullanılan bıçağın müsaderesine hükmedilirken, bazı dijital materyallerin de soruşturma dosyasında delil olarak saklanmasına karar verildi.

Olay, Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelmişti. Öğrenci Furkan S.B., öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Zeynep Aybars ile çok sayıda öğrenciye bıçakla saldırmıştı.

Saldırıda ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybedetmiş, diğer yaralılar tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan F.S.B., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SAVCILIK 126 YILA KADAR HAPİS İSTEMİŞTİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, sanığın öğretmen Fatma Nur Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca yaralanan öğrenci ve öğretmenlere yönelik saldırılar nedeniyle "çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından da yargılanan sanık hakkında toplam 126 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel