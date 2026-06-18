156 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonların hedefinde iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve kasten öldürme gibi toplam 48 ayrı olaya karıştıkları belirlenen motosikletli suç çeteleri ile bu gruplara silah sağlayan kaçakçılar yer aldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen nokta operasyonlarda 156 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suç örgütlerinin kullandığı 7 motosiklet, 7 kask ile çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.