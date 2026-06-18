8 ilde suç çetelerine baskın: 123 şüpheli tutuklandı | Can Polat cinayeti ve Otokoç saldırısının izi aynı operasyonda
İstanbul Emniyeti'nin son bir ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda motosikletli suç çeteleri ve silah kaçakçılarına ağır darbe vuruldu. İstanbul'un 19 ilçesi ile 8 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 156 şüpheli gözaltına alınırken, 123'ü tutuklandı. İş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve cinayet gibi 48 olaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin adreslerinde çok sayıda silah, mühimmat, motosiklet ve kask ele geçirildi. Kriminal incelemelerde bazı silahların Otokoç Genel Müdürlüğü saldırısı ile Can Polat cinayetinde kullanıldığı tespit edildi.
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- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul'da 19 ilçe ve 8 ilde motosikletli suç çetelerine ve silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
- Operasyonda 48 ayrı suça karıştığı belirlenen şüphelilerden 156'sı gözaltına alındı, 123'ü tutuklandı.
- Ele geçirilen silahlar arasında Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik saldırıda kullanılan AK-47 tipi silahlar bulundu.
- Operasyonda Can Polat'ın öldürülmesinde kullanılan otomatik tabanca da ele geçirildi.
- Adreslerde yapılan aramalarda 7 motosiklet, 7 kask ile çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son yılların en kapsamlı operasyonlarından birine imza attı.
İstanbul merkezli 19 ilçe ile 8 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, motosikletli suç çeteleri ve bu gruplara silah temin eden kaçakçılar hedef alındı.
Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, operasyonlarda 156 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen silahlar arasında Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik saldırı ile Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın öldürülmesinde kullanıldığı değerlendirilen silahların da bulunduğu öğrenildi.
ÇETELERİN SİLAH DEPOSUNA OPERASYON
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında suç örgütlerinin kullandığı silah ağı ve cephaneliği tespit etti. Bunun üzerine İstanbul merkezli geniş çaplı operasyon için düğmeye basıldı.
Operasyon yapılan semtler,
- Ataşehir,
- Beşiktaş
- Esenyurt'
- Kadıköy ve 15 ilçe daha.
Operasyon yapılan iller,
- Tekirdağ,
- İzmir,
- Siirt,
- Samsun,
- Tokat,
- Şanlıurfa,
- Kocaeli,
- Ankara.
156 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonların hedefinde iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve kasten öldürme gibi toplam 48 ayrı olaya karıştıkları belirlenen motosikletli suç çeteleri ile bu gruplara silah sağlayan kaçakçılar yer aldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen nokta operasyonlarda 156 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suç örgütlerinin kullandığı 7 motosiklet, 7 kask ile çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
SİLAHLARIN GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI: CAN POLAT VE OTOKOÇ DETAYI!
Operasyon kapsamında ele geçirilen silahların kriminal incelemelerinde dikkat çeken bağlantılar ortaya çıktı. AK-47 tipi silahların Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik saldırıda kullanıldığı belirlenirken, ele geçirilen otomatik tabancalardan birinin Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın öldürülmesinde kullanılan cinayet silahı olduğu öğrenildi.
Ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.
123 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı, 28'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Suç örgütlerinin merkezinde yer aldığı değerlendirilen 123 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.