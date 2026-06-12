İstanbul Otokoç saldırısında 3'ü çocuk 5 şüpheli tutuklandı
İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanırken, firari 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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- İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik silahlı saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
- 7 Haziran'da maskeli 2 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda binaya 2 kurşun isabet etti.
- Şüphelilerin 4'ü 18 yaşından küçük olup sulh ceza hakimliğince tutuklanmalarına karar verildi.
- Saldırganların kullandıkları silah ve kıyafetleri yakındaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları ve taksiyle uzaklaştıkları tespit edildi.
- Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'ndeki şirket binasına ateş açılması olayının ardından yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan, 4'ü 18 yaşından küçük toplam 5 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
SALDIRIDA BİNAYA 2 KURŞUN İSABET ETMİŞTİ
Olay, 7 Haziran'da Maltepe Aydınevler Mahallesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasında meydana geldi. Maskeli 2 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda binaya 2 kurşun isabet etti. Saldırganlar olayın ardından bölgeden kaçtı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şüphelilerin saldırı sonrası kullandıkları silah ve kıyafetleri yakındaki bir alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, ardından taksiyle uzaklaştıkları tespit edildi.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
Kaçış güzergahlarını belirleyen ekipler, ilk etapta 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Devam eden operasyonlarda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.
Olayın ardından soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahla ateş açılması olayına ilişkin soruşturmanın derhal başlatıldığını ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirmişti.