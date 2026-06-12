İstanbul Otokoç saldırısında 3'ü çocuk 5 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Saldırganların kullandıkları silah ve kıyafetleri yakındaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları ve taksiyle uzaklaştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin 4'ü 18 yaşından küçük olup sulh ceza hakimliğince tutuklanmalarına karar verildi.

7 Haziran'da maskeli 2 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda binaya 2 kurşun isabet etti.

Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Maltepe Otokoç saldırısında 5 kişi tutuklandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

SALDIRIDA BİNAYA 2 KURŞUN İSABET ETMİŞTİ

Olay, 7 Haziran'da Maltepe Aydınevler Mahallesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasında meydana geldi. Maskeli 2 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda binaya 2 kurşun isabet etti. Saldırganlar olayın ardından bölgeden kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şüphelilerin saldırı sonrası kullandıkları silah ve kıyafetleri yakındaki bir alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, ardından taksiyle uzaklaştıkları tespit edildi.