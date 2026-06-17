CANLI YAYIN
Geri

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Denizli'de jandarma ekiplerince yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Denizli Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte toplam 12 avukat gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Denizli'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Baro Başkanı Ufuk Gök dahil 12 avukat gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma ekiplerindeki işlemleri devam ediyor.
  • Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri Denizli'de başarılı bir operasyona imza attı.

EMNİYET DÜĞMEYE BASTI

Denizli'de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte 12 avukata işlem yapıldı.

Denizli'de jandarma ekiplerince yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.Denizli'de jandarma ekiplerince yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

BARO BAŞKANI DAHİL 12 AVUKATA GÖZALTI

Denizli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Operasyon kapsamında, Denizli Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte toplam 12 avukat gözaltına alındı.

Ufuk KökUfuk Kök

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı-4 Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı-5 Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı-6

Takvim Kaynak Tercihleri
İzmir Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonunda ikinci dalga | Ağbaba'nın danışmanı Akyılmaz gözaltında
SONRAKİ HABER

Seferihisar'a ikinci dalga yolsuzluk operasyonu
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler