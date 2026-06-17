Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de jandarma ekiplerince yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Denizli Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte toplam 12 avukat gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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- Denizli'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Baro Başkanı Ufuk Gök dahil 12 avukat gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma ekiplerindeki işlemleri devam ediyor.
- Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri Denizli'de başarılı bir operasyona imza attı.
EMNİYET DÜĞMEYE BASTI
Denizli'de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte 12 avukata işlem yapıldı.
BARO BAŞKANI DAHİL 12 AVUKATA GÖZALTI
Denizli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Operasyon kapsamında, Denizli Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte toplam 12 avukat gözaltına alındı.
OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT DEVAM EDİYOR
Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.