Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma ekiplerindeki işlemleri devam ediyor.

Denizli'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Baro Başkanı Ufuk Gök dahil 12 avukat gözaltına alındı.

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri Denizli'de başarılı bir operasyona imza attı.

EMNİYET DÜĞMEYE BASTI

Denizli'de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte 12 avukata işlem yapıldı.