Yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000" İstanbul Boğazı'ndan geçti!
Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dev geminin geçişinde Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nenehatun gemisi ve 6 kılavuz römorkörleri görev aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından geçişin tamamlandığını bildirdi.
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- Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
- Birleşik Krallık bayraklı Pacific Discovery ve Antigua ve Barbuda bayraklı GH Discovery römorkörü gemiye eşlik ediyor.
- Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nenehatun gemisi ve 6 kılavuz römorkörleri geçişte görev alıyor.
- İstanbul Boğazı, geminin geçişi nedeniyle karşılıklı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
- Saipem 7000, köprülerin altından geçebilmek için balast tanklarını dolduracak ve kule yüksekliğini 57 metreye indirecek.
Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000" İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Libya'nın Bouri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden, Birleşik Krallık bayraklı çapa taşıma gemisi Pacific Discovery ile Antigua ve Barbuda bayraklı GH Discovery römorkörünün çektiği vinç gemisi, saat 05.25 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
TARİHİ GEÇİŞTE BİR İLK
Denizlerde, 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebilen (pipelaying), ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabilen 198 metre boya, 135 metre yüksekliğe ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip gemiye İstanbul Boğazı girişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin ilk ve en büyük acil durum müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi "Nenehatun" da eşlik etti.
Kıyı Emniyeti'nden 6 kılavuz ve Kurtarma-4, Kurtarma-6, Kurtarma-Nazımtur, Kurtarma-5, Kurtarma-12 römorkörleri de geçişte görev aldı.
BOĞAZ GEÇİŞLERE AÇILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından geçişin tamamlandığını bildirdi. Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük yarı batık vinç gemilerinden Saipem 7000'in İstanbul Boğazı geçişini, seyir emniyetini titizlikle sağlayarak tamamladık. Operasyonunun başarıyla sonuçlanmasının ardından boğazdaki gemi trafiğini güney-kuzey yönünde yeniden hizmete açtık." ifadelerine yer verdi.
Ayrıca, Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçişi esnasında köprülerin altından güvenle geçebilmek için balast tanklarını doldurarak su alacak, kule ve vinçlerini yatırıp yüksekliğini 57 metreye düşürecek.
VİNÇ DAHA ÖNCE KARADENİZ'E BORU DÖŞEMİŞTİ
Saipem 7000, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz sağlayan Mavi Akım Projesi için Karadeniz'de 2 bin 150 metrelik rekor derinliğe kadar 24 inçlik boru hattı döşemişti.
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