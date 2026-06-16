Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması

Bakanlık İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir açıklamasında bulunarak açıklamasına şöyle devam etti:

Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekiplerince sahada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda elde edilen tespitler, bugün gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 49. toplantısında değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekte olup, İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin temin edilmesi amacıyla, üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarında olağan dışı fiyat hareketlerini yakından takip etmeye ve gerekli idari tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.Ticaret Bakanlığı, beyaz et sektöründe yürütülen denetimlerin ardından fahiş fiyat artışlarına karşı yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49'uncu toplantısında alınan kararlar kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren bazı market işletmelerine milyonlarca liralık idari para cezası uygulanmasına hükmedildi. Bakanlık, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişimini sağlamak amacıyla üretimden tüketime kadar tüm süreçlerde denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.