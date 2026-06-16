Beyaz et fırsatçılarına Ticaret Bakanlığı'ndan ceza yağdı: İstanbul'da marketlere 10 milyonluk yaptırım
Ticaret Bakanlığı, beyaz et sektöründe fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürüttüğü denetimlerin ardından yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49'uncu toplantısında alınan kararlar kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren ulusal ve yerel market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Bakanlık, yaz döneminde artan talebin fırsata çevrilmesine izin verilmeyeceğini vurgulayarak, üretimden tüketime kadar tüm zincirde denetimlerin ve idari tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Hızlı Özet Göster
- Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, beyaz et sektöründeki fahiş fiyat artışları nedeniyle İstanbul'daki market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 TL idari para cezası verdi.
- Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49. toplantısında, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin sahada yaptığı incelemeler değerlendirildi.
- Ticaret Bakanlığı, yaz mevsiminde beyaz ete yönelik artan tüketici talebinin fırsata çevrilmesini önlemek için sektör genelinde kapsamlı inceleme ve denetim başlattı.
- Bakanlık, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişimini sağlamak amacıyla üretimden tüketime tüm süreçlerde denetimleri sürdüreceğini açıkladı.
- Geçmiş yıllarda beyaz et sektöründe gerçekleştirilen denetimler sonucunda çok sayıda işletmeye idari yaptırım uygulandı.
Ticaret Bakanlığı, beyaz et sektöründe yürütülen denetimlerin ardından fahiş fiyat artışlarına karşı yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49'uncu toplantısında alınan kararlar kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren bazı market işletmelerine milyonlarca liralık idari para cezası uygulanmasına hükmedildi.
Bakanlık, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişimini sağlamak amacıyla üretimden tüketime kadar tüm süreçlerde denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Ticaret Bakanlığı sosyal medyadan gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 49. toplantısını gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, beyaz et piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına karşı idari yaptırım kararı aldı.
Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerinin korunması, iç piyasada adil ve rekabetçi bir ticaret ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülmektedir.
Bu kapsamda, geçmiş yıllarda beyaz et sektörüne yönelik olarak Ticaret Bakanlığımız müfettişleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı inceleme ve denetimler neticesinde çok sayıda işletme hakkında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırımlar uygulanmıştır.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaz ete yönelik tüketici talebinde meydana gelen artışı fırsata çevirmeye yönelik uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla, sektör genelinde yeniden kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlatılmıştır."
Bakanlık İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir açıklamasında bulunarak açıklamasına şöyle devam etti:
Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekiplerince sahada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda elde edilen tespitler, bugün gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 49. toplantısında değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekte olup, İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin temin edilmesi amacıyla, üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarında olağan dışı fiyat hareketlerini yakından takip etmeye ve gerekli idari tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.Ticaret Bakanlığı, beyaz et sektöründe yürütülen denetimlerin ardından fahiş fiyat artışlarına karşı yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49'uncu toplantısında alınan kararlar kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren bazı market işletmelerine milyonlarca liralık idari para cezası uygulanmasına hükmedildi. Bakanlık, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişimini sağlamak amacıyla üretimden tüketime kadar tüm süreçlerde denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Bu kapsamda:
- Beyaz et piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına karşı idari yaptırım kararı alındı.
- Beyaz et sektörüne yönelik geçmiş denetimlerde çok sayıda işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.
- Yaz döneminde artan talebin fırsata çevrilmesini önlemek amacıyla sektör genelinde yeniden kapsamlı inceleme ve denetim başlatıldı.
- İstanbul'da faaliyet gösteren ulusal ve yerel market işletmelerine 10 milyon 114 bin 595 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
- Üretimden tüketime kadar tedarik zincirinin tüm aşamalarında olağan dışı fiyat hareketlerinin yakından takip edileceği belirtildi.
- Fahiş fiyat uygulamalarına karşı gerekli idari tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.