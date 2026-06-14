Beyaz et soruşturmasında yeni gelişme: 29 kişiye yurt dışı yasağı
Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı, stokçuluk ve serbest rekabeti engelleme iddiaları üzerine başlatılan dev soruşturmada sıcak gelişme yaşandı. Hafta sonu adliyeye sevk edilen ve aralarında dev markaların tepe yöneticilerinin de bulunduğu 29 şüpheli hakkında yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı verildi.
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
- Şüphelilere imza ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulandı.
- Soruşturma, beyaz et üreticilerinin fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk yaptığı iddialarıyla başlatılmıştı.
- İstanbul merkezli olmak üzere 7 ilde 13 büyük şirkete baskın düzenlenmişti.
- Şüpheliler hakkında fiyatları etkileme, mal satımından kaçınma ve serbest rekabeti engelleme suçlarından soruşturma yürütülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beyaz et sektöründeki fahiş fiyat artışlarına yönelik Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin raporları doğrultusunda başlattığı operasyonların adliye ayağı tamamlandı.
29 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler hakkında nöbetçi mahkemeden karar çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında; gözaltına alınan 29 kişi Başsavcılığın talebi üzerine imza ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı büyük üretici firmaların, maliyet artışlarının çok üzerinde fahiş fiyat uygulamaları yaptığı ve piyasaya mal arzını kasıtlı olarak kısıtlayarak stokçuluk yaptığı iddiaları kamuoyunun gündemine gelmişti.
Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı müfettişleri firmalara yönelik geniş çaplı bir inceleme başlattı. Müfettişlerin hazırladığı suç duyurusu raporu doğrultusunda harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; "fiyatları etkileme", "mal veya hizmet satımından kaçınma" ve "serbest rekabeti hukuka aykırı şekilde engelleme" suçlarından soruşturma açtı. Geçtiğimiz cuma günü Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan operasyon kapsamında; İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, İzmir, Samsun ve Uşak'taki 13 büyük şirkete baskınlar düzenlenmiş, dijital materyallere el konulurken bazı firmalara da denetim kayyumu atanmıştı.