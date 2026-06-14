Beyaz et soruşturmasında yeni gelişme: 29 kişiye yurt dışı yasağı

NE OLMUŞTU?

Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı büyük üretici firmaların, maliyet artışlarının çok üzerinde fahiş fiyat uygulamaları yaptığı ve piyasaya mal arzını kasıtlı olarak kısıtlayarak stokçuluk yaptığı iddiaları kamuoyunun gündemine gelmişti.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı müfettişleri firmalara yönelik geniş çaplı bir inceleme başlattı. Müfettişlerin hazırladığı suç duyurusu raporu doğrultusunda harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; "fiyatları etkileme", "mal veya hizmet satımından kaçınma" ve "serbest rekabeti hukuka aykırı şekilde engelleme" suçlarından soruşturma açtı. Geçtiğimiz cuma günü Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan operasyon kapsamında; İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, İzmir, Samsun ve Uşak'taki 13 büyük şirkete baskınlar düzenlenmiş, dijital materyallere el konulurken bazı firmalara da denetim kayyumu atanmıştı.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel