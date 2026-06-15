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CHP'de "salı" düğümü! Özgür Özel cephesi "grup" yapmayacak

CHP’de yaşanan yönetim tartışmaları sürerken, gözler yarın gerçekleştirilecek TBMM Grup Toplantısı'na çevrildi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Manisa Milletvekili Özgür Özel cephesinin son kararını açıkladı. Emir, "Bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacaktır." dedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısı için başvuru yapmadığı iddia edildi. İki tarafın da grup toplantısı noktasında anlaşmaya vardığı belirtildi.

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CHP'de "salı" düğümü! Özgür Özel cephesi "grup" yapmayacak
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  • CHP'de yönetim tartışmaları devam ederken, TBMM Grup Toplantısı gündeme geldi.
  • CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bu hafta için grup toplantısı yapılmayacağını açıkladı.
  • Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da toplantı için başvuru yapmadığı iddia edildi.
  • İki taraf arasında grup toplantısı konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

CHP'de yaşanan yönetim tartışmaları sürerken, gözler yarın gerçekleştirilecek TBMM Grup Toplantısı'na çevrildi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Manisa Milletvekili Özgür Özel cephesinin son kararını açıkladı.

BU HAFTA GRUP TOPLANTISI YOK

Emir, "Bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacaktır." dedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısı için başvuru yapmadığı iddia edildi. İki tarafın da grup toplantısı noktasında anlaşmaya vardığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISI YAPACAK MI?

Geçtiğimiz hafta yaşanan grup toplantısı krizinin ardından gözler bir kez daha Salı gününe çevrildi.

Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına ilişkin henüz net kararını vermedi.

Kılıçdaroğlu'nun, kurmaylarıyla gün içinde değerlendirme yapıp akşamüstü kararını vermesi bekleniyor.

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